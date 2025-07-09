В Госдуме предложили оценивать работу полицейских с помощью QR-кода

В Госдуме предложили внедрить экспериментальную систему оценки качества работы сотрудников полиции по QR-коду через «Госуслуги», передает РИА Новости. Соответствующее обращение к главе МВД Владимиру Колокольцеву направил депутат ГД от партии «Новые люди» Антон Ткачев.

Считаю необходимым внедрить ряд экспериментальных мер по повышению доверия к полиции в регионах с наихудшими показателями. <…> После взаимодействия с сотрудником гражданин сможет отсканировать QR-код на форме полицейского и оставить оценку его работы по пятибалльной шкале, — сказано в документе.

Сотрудники, регулярно получающие положительные отзывы, смогут рассчитывать на премии и более быстрый карьерный рост, что сделает службу в полиции более привлекательной и мотивирующей. По мнению парламентария, такая система предоставит сотрудникам ясные стимулы для повышения качества их работы, укрепляя их заинтересованность в профессиональном развитии и улучшении взаимодействия с гражданами.

Ранее политолог Алексей Ярошенко заявил, что коррупция в особо крупных размерах больше не должна считаться экономическим преступлением, так как это уже государственная измена. По его словам, подобные правонарушения являются сознательным подрывом страны изнутри.