IT-эксперт рассказал, защитят ли детские сим-карты от запрещенного контента IT-эксперт Мясоедов: детские сим-карты не защитят на 100% от плохого контента

Детские сим-карты не смогут на 100% уберечь детей от деструктивного контента, заявил 360.ru IT-эксперт Павел Мясоедов. По его словам, несовершеннолетние все равно смогут столкнуться с запрещенными сайтами.

Либо нужно делать список только одобренных сайтов и пускать только с них трафик, но это мало реалистично, потому что тогда придется заблокировать те же самые поисковики, потому что выдача поисковиков не гарантирует на 100% выдачу контента, одобренного для ребенка, — отметил Мясоедов.

Он предположил, что, вероятнее всего, просто создадут список одобренных сайтов и запрещенных ресурсов, а после этого введут модерацию со стороны взрослых. Эксперт добавил, что детские сим-карты вряд ли станут эффективной мерой. По его словам, как показывает практика, борьба с вредоносным контентом лишь подогревает лишний интерес детей к нему.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин запустил в своем Telegram-канале опрос о введении безопасных сим-карт для детей. В голосовании предложены варианты «Да», «Нет» и «Все равно». По данным на 08:10 мск, более 80% респондентов поддержали инициативу.