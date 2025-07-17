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17 июля 2025 в 22:45

Африканская принцесса вышла замуж за россиянина

Принцесса Лимпопо Мийен вышла замуж за жителя Алтайского края

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Принцесса из южноафриканской провинции Лимпопо, Тсакани Зенки Мийен, вышла замуж за жителя Алтайского края, сообщил телеканал «Вести Алтай». Девушка недавно переехала в регион.

Идея переезда принадлежала самой Зенки. Перед браком ее супруг выполнил все традиционные ритуалы на родине невесты — в Лимпопо, а вторая свадьба состоялась в Кейптауне. После этого, несмотря на суровые зимы и морозы, молодая пара переехала в Россию.

В Яровом принцесса получила теплый прием от соседей и активно занимается преподаванием английского языка местным школьникам. Вместе с мужем она строит планы по открытию двух языковых школ — одной на Алтае и другой в Южной Африке.

Ранее олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев и многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина поженились. Церемония бракосочетания состоялась 7 июля.

Также сообщалось, что актриса Агата Муцениеце вышла в свет с заметным животом. Девушка надела на открытие Забайкальского международного кинофестиваля белое обтягивающее платье, чем подогрела слухи о том, что ждет ребенка от своего возлюбленного — музыканта Петра Дранги.

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