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17 июля 2025 в 13:16

Песков высказался об официальном «выключателе» интернета в России

Песков не знает о планах создать орган для отключения интернета по всей России

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не в курсе планов по созданию в России органа, координирующего отключения мобильного интернета. Он также связал важность отключения интернета в стране с обеспечением безопасности граждан, пишет РИА Новости.

Мне неизвестно о таких планах, — отметил Песков.

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов рассказал, что временные ограничения мобильной связи в регионах помогают защитить страну от атак дронов. По его словам, ВСУ регулярно пытаются совершать налеты с помощью БПЛА на российские территории, используя для управления дронами мобильный интернет. Парламентарий отметил, что, несмотря на возможности радиоэлектронной борьбы, существуют глухие зоны, где система подавления сигналов неэффективна.

Между тем эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский заявила, что отключение мобильного интернета в городах РФ, вероятнее всего, связано с угрозами физической безопасности граждан, а не информационной. Он напомнил, что при совершении терактов часто используются системы дистанционного управления.

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