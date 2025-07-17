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17 июля 2025 в 18:17

Юрист напомнила, в какое время можно отпускать детей одних на улицу

Юрист Гринь заявила, что дети могут находиться одни на улице до 22:00

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Дети могут самостоятельно проводить время в общественных местах до 22:00, заявила «ФедералПресс» юрист Елена Гринь. При этом, по ее словам, есть исключения для опасных зон, которые определяет субъект или муниципалитет.

На федеральном уровне действуют ограничения для несовершеннолетних до 18 лет в ночное время — с 22:00 до 6:00. Однако субъекты Российской Федерации могут устанавливать свои рамки, и Москва, например, определила ночное время с 23:00 и снизила возрастной порог до 16 лет, — уточнила Гринь.

Она добавила, что в столице к особо опасным зонам относятся строительные площадки, автомагистрали, железные дороги, водоемы, технические помещения и подобные объекты. Там детям нельзя гулять без взрослых с 23:00 до 06:00. В противном случае за нарушение грозит штраф от 100 до 500 рублей.

Ранее юрист Станислав Розенко поддержал идею помещать детей за травлю в центры временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД. Соответствующее предложение Генпрокуратура РФ направила в правительство РФ.

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