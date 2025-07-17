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17 июля 2025 в 17:51

Сайт Минюста не работает 17 июля: причина, список экстремистских материалов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сегодня, 17 июля, произошел масштабный сбой в работе сайта Минюста РФ. Он перестал открываться после того, как Госдума приняла закон о штрафах за поиск экстремистских материалов и рекламу VPN. Что об этом известно?

Почему не работает сайт Минюста

Портал Министерства юстиции РФ перестал открываться 17 июля. При попытке открыть сайт после длительной загрузки на странице появляется надпись: 500 internal server error.

Сбой произошел после того, как Госдума во втором чтении одобрила штрафы до пяти тысяч рублей за умышленный поиск экстремистской информации в интернете. Именно на сайте Министерства юстиции размещен перечень более чем 5400 соответствующих материалов.

Госдума РФ Госдума РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Журналистка Ксения Собчак предположила, что после введения закона граждане массово стали изучать, какие именно материалы попадают под понятие экстремистских, что вызвало сбой в работе сайта Минюста.

«Сайт Минюста РФ после принятия поправок о поиске экстремистских материалов работает с перебоями. Видимо, все пошли изучать, пока не поздно, чтобы знать, за что еще нынче можно присесть», — написала она в авторском Telegram-канале «Кровавая барыня».

Список экстремистских материалов опубликован на сайте Минюста, он содержит 536 страниц. Его можно посмотреть в онлайн-режиме или скачать.

Какие материалы входят в список экстремистских

В список экстремистских материалов входят документы или информация на иных носителях, которые призывают к осуществлению экстремистской деятельности или оправдывают необходимость ее осуществления, в том числе фильмы, книги, музыка, журналы, статьи и многое другое. Перечень регулярно пополняется.

За их поиск с 1 сентября будет предусмотрен штраф. При этом россиян не будут наказывать за просмотр интервью с иностранными агентами, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

«Если в одном интервью иноагент беседует с неиноагентом, можно ли смотреть? Можно, даже если иноагент беседует с другим иноагентом», — сказал он.

Фото: Alexander Legky/Global Look Press

Также не будет наказания за вход в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

«Ответственность наступает только за умышленный поиск и доступ к материалам, которые включены Минюстом в список экстремистских материалов по решению суда. <…> Обычный просмотр страниц, даже материалов иноагентов или „сомнительных лиц“, если они не включены в этот список, не является нарушением», — заявил первый заместитель председателя конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин.

Как будут вычислять нарушителей

Власти могут отслеживать интересующихся экстремистскими материалами граждан через IP-адреса, заявил NEWS.ru адвокат Дмитрий Аграновский. По его словам, с технической точки зрения это может реализовываться через мобильных операторов и интернет-провайдеров.

«Как технически будет происходить отслеживание интересующихся экстремизмом? Возможно, через мобильных операторов, через IP-адреса. То есть при желании организовать такого рода отслеживание возможно. Насколько оно будет серьезным и тотальным — пока сложно сказать. Утверждалось, что простому населению опасаться нечего, это будет прежде всего распространяться на организаторов процесса в интернете, то есть, видимо, на провайдеров», — пояснил Аграновский.

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