Сайт Минюста не работает 17 июля: причина, список экстремистских материалов

Сегодня, 17 июля, произошел масштабный сбой в работе сайта Минюста РФ. Он перестал открываться после того, как Госдума приняла закон о штрафах за поиск экстремистских материалов и рекламу VPN. Что об этом известно?
Почему не работает сайт Минюста
Портал Министерства юстиции РФ перестал открываться 17 июля. При попытке открыть сайт после длительной загрузки на странице появляется надпись: 500 internal server error.
Сбой произошел после того, как Госдума во втором чтении одобрила штрафы до пяти тысяч рублей за умышленный поиск экстремистской информации в интернете. Именно на сайте Министерства юстиции размещен перечень более чем 5400 соответствующих материалов.
Журналистка Ксения Собчак предположила, что после введения закона граждане массово стали изучать, какие именно материалы попадают под понятие экстремистских, что вызвало сбой в работе сайта Минюста.
«Сайт Минюста РФ после принятия поправок о поиске экстремистских материалов работает с перебоями. Видимо, все пошли изучать, пока не поздно, чтобы знать, за что еще нынче можно присесть», — написала она в авторском Telegram-канале «Кровавая барыня».
Список экстремистских материалов опубликован на сайте Минюста, он содержит 536 страниц. Его можно посмотреть в онлайн-режиме или скачать.
Какие материалы входят в список экстремистских
В список экстремистских материалов входят документы или информация на иных носителях, которые призывают к осуществлению экстремистской деятельности или оправдывают необходимость ее осуществления, в том числе фильмы, книги, музыка, журналы, статьи и многое другое. Перечень регулярно пополняется.
За их поиск с 1 сентября будет предусмотрен штраф. При этом россиян не будут наказывать за просмотр интервью с иностранными агентами, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.
«Если в одном интервью иноагент беседует с неиноагентом, можно ли смотреть? Можно, даже если иноагент беседует с другим иноагентом», — сказал он.
Также не будет наказания за вход в Instagram (деятельность в РФ запрещена).
«Ответственность наступает только за умышленный поиск и доступ к материалам, которые включены Минюстом в список экстремистских материалов по решению суда. <…> Обычный просмотр страниц, даже материалов иноагентов или „сомнительных лиц“, если они не включены в этот список, не является нарушением», — заявил первый заместитель председателя конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин.
Как будут вычислять нарушителей
Власти могут отслеживать интересующихся экстремистскими материалами граждан через IP-адреса, заявил NEWS.ru адвокат Дмитрий Аграновский. По его словам, с технической точки зрения это может реализовываться через мобильных операторов и интернет-провайдеров.
«Как технически будет происходить отслеживание интересующихся экстремизмом? Возможно, через мобильных операторов, через IP-адреса. То есть при желании организовать такого рода отслеживание возможно. Насколько оно будет серьезным и тотальным — пока сложно сказать. Утверждалось, что простому населению опасаться нечего, это будет прежде всего распространяться на организаторов процесса в интернете, то есть, видимо, на провайдеров», — пояснил Аграновский.
Читайте также:
Невыносимая жара до +40 градусов? Погода в Москве в конце июля: чего ждать
Вышел тизер пятого сезона «Очень странных дел»: что известно, сюжет, актеры
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 17 июля: где в России сбои