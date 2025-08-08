Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Россия готова к сотрудничеству с одной из европейских стран

МИД РФ: Москва готова развивать с Тбилиси взаимовыгодное сотрудничество

Российская Федерация открыта для развития взаимовыгодных отношений с Грузией, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин в интервью «Известиям». По его словам, партнерство предполагается в тех сферах, где это соответствует интересам обеих стран.

Мы же остаемся на позиции готовности развивать с Грузией здоровое прагматичное сотрудничество там, где это выгодно обеим сторонам, и готовы идти по пути двусторонней нормализации с Тбилиси, — подчеркнул дипломат.

Он отметил, что дальнейшее развитие отношений во многом зависит от позиции грузинской стороны. В Москве ждут конкретных шагов от Тбилиси.

Еще в апреле этого года премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на Антальском дипломатическом форуме выразил приверженность мирному урегулированию отношений с Россией. Такой стратегии страна придерживается несмотря на «нерешенные территориальные вопросы».

Ранее Кобахидзе заявил, что на нынешнее правительство Грузии пытаются навесить ярлык пророссийского просто потому, что власти республики отказываются выполнять задания извне. По его словам, за этим стоит так называемое глубинное государство США (deep state), чьим орудием является грузинская оппозиция и неправительственный сектор.

