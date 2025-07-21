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21 июля 2025 в 12:28

Власти Грузии ответили на обвинения в пророссийской ориентации

Кобахидзе: на Западе называют власти Грузии пророссийскими за отказ подчиняться

Ираклий Кобахидзе Ираклий Кобахидзе Фото: IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press

На нынешнее правительство Грузии пытаются навесить ярлык пророссийского просто потому, что власти республики отказываются выполнять задания извне, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По его словам, за этим стоит так называемое глубинное государство США (deep state), чьим орудием является грузинская оппозиция и неправительственный сектор.

У приклеивания пророссийского ярлыка для нашей власти есть единственная причина — мы не действуем по заданиям извне, все ветви власти очистили от агентуры, защищаем суверенитет, не допустили ЛГБТ-пропаганду и не подключились к войне, — написал Кобахидзе.

Ранее Кобахидзе заявил, что у президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Польши Дональда Туска и канцлера Германии Фридриха Мерца отсутствует дипломатический такт. Так он оценил письмо, в котором политики в День независимости страны осудили действия властей в отношении СМИ, оппозиции и гражданского общества.

До этого парламент Грузии принял законопроект об иностранных агентах. Документ вызвал протесты не только со стороны грузинского общества, но и со стороны представителей правящей элиты.

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