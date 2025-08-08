Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 августа 2025

Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 8 августа, облегчение близко

Полынь Полынь Фото: R. Koenig/blickwinkel/Global Look Press

Дожди и облачность помогают снизить уровень пыльцы в столичном регионе сегодня, 8 августа, но сорняки по-прежнему активны. Читайте в традиционном обзоре от NEWS.ru о главных проблемах столичных аллергиков в эту пятницу.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

В пятницу в столице сохранится пасмурная и влажная погода, которая способна снизить уровень пыльцы в воздухе и принести облегчение поллинозникам. Весь день будет облачно, особенно высока вероятность дождей в дневное время. Температура воздуха не поднимется выше +22 °C .

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 8 августа

Погодные условия этой недели кажутся благоприятными для столичных аллергиков, однако букет пыльцы в воздухе может испортить им настроение и сказаться на самочувствии.

Полынь, главный аллерген августа, остается на оранжевой отметке — от 101 до 1000 единиц на кубометр. Осадки частично «вымывают» пыльцу из атмосферы, но полностью ее не устраняют, особенно в утренние и вечерние часы. Вся причина в активном цветении этого сорняка и других подобных трав — их в столичном воздухе тоже хватает.

Помимо полыни активно пылят крапива и золотарник. Даже при дождях их пыльца остается в воздухе, пусть и в меньших объемах.

Плесневые грибки — кладоспориум и альтернария — сохраняют очень высокий уровень, более 1000 единиц на кубометр. Влажность и прохлада только способствуют их размножению и распространению, особенно в городских условиях.

Уровень пыльцы сейчас может немного снизиться из-за дождей, но не обольщайтесь — совсем от полыни в августе поллинозникам не избавиться. Влажная погода не устраняет аллергены полностью, поэтому напоминаем почаще проводить уборку, следовать рекомендациям врачей и держать под рукой лекарства.

