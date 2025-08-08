Раскрыто имя возможного кандидата на пост главы ФРС Bloomberg: Трамп рассматривает кандидатуру Уоллера на место главы ФРС

Президент США Дональд Трамп рассматривает кандидатуру Кристофера Уоллера на пост главы Федеральной резервной системы (ФРС) вместо нынешнего председателя Джерома Пауэлла, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Глава Белого дома недоволен политикой ФРС и ищет альтернативу, пишут журналисты.

По данным агентства, Уоллер, действующий член Совета управляющих ФРС, уже встречался с командой Трампа. Его профессиональные качества произвели положительное впечатление, хотя личной встречи с президентом пока не было.

Трамп ранее заявлял, что в его списке кандидатов на ключевой пост осталось три человека. Bloomberg подтверждает, что, помимо Уоллера, это Кевин Хассет, возглавляющий Национальный экономический совет при Белом доме, и бывший сотрудник ФРС Кевин Уорш.

В ответ на запрос агентства в Белом доме призвали рассматривать «любые обсуждения кадровых решений» как пустые домыслы, если только они не исходят от самого президента Трампа. В ФРС от комментариев отказались.

Ранее Трамп заявлял, что был бы рад уходу в отставку Пауэлла. Глава государства также назвал его «упрямым ослом и тупицей» за нежелание снижать базовую ставку. В США она составляет 4,25–4,5%.