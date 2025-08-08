Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 02:16

Раскрыто имя возможного кандидата на пост главы ФРС

Bloomberg: Трамп рассматривает кандидатуру Уоллера на место главы ФРС

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Joyce N. Boghosian/US White House via Global Look Press

Президент США Дональд Трамп рассматривает кандидатуру Кристофера Уоллера на пост главы Федеральной резервной системы (ФРС) вместо нынешнего председателя Джерома Пауэлла, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Глава Белого дома недоволен политикой ФРС и ищет альтернативу, пишут журналисты.

По данным агентства, Уоллер, действующий член Совета управляющих ФРС, уже встречался с командой Трампа. Его профессиональные качества произвели положительное впечатление, хотя личной встречи с президентом пока не было.

Трамп ранее заявлял, что в его списке кандидатов на ключевой пост осталось три человека. Bloomberg подтверждает, что, помимо Уоллера, это Кевин Хассет, возглавляющий Национальный экономический совет при Белом доме, и бывший сотрудник ФРС Кевин Уорш.

В ответ на запрос агентства в Белом доме призвали рассматривать «любые обсуждения кадровых решений» как пустые домыслы, если только они не исходят от самого президента Трампа. В ФРС от комментариев отказались.

Ранее Трамп заявлял, что был бы рад уходу в отставку Пауэлла. Глава государства также назвал его «упрямым ослом и тупицей» за нежелание снижать базовую ставку. В США она составляет 4,25–4,5%.

США
ключевая ставка
назначения
отставки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Популярная российская поп-исполнительница внесена в базу «Миротворца»
Стало известно, в каких случаях употребление кофе может быть опасно
В аэропорту российского города введены временные ограничения
Рассекречена двухэтапная схема обмана россиян мошенниками
Врач рассказала о негативном влиянии жары на активность мозга
Владивосток «подвинулся» из-за землетрясения на Камчатке
Террористы «Крокуса» могли планировать вторую атаку
Назван способ выявить порядочного работодателя на этапе выбора вакансии
Иностранного волонтера уволили за помощь Донбассу
Пробка перед Крымским мостом постепенно рассасывается
В России начнут действовать новые правила продажи смартфонов
Подпольщики сообщили об элитарном статусе западных наемников в ВСУ
Минобороны России получило партию наземных военных дронов
Трамп может найти «пристанище» для задержанных мигрантов
США удвоили награду за «голову» латиноамериканского президента
Размер маткапитала на первого ребенка предложили увеличить
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 8 августа, облегчение близко
Россия готова к сотрудничеству с одной из европейских стран
Макрон и Зеленский обсудили прекращение огня на Украине
В РАН пояснили, нужно ли закрывать границы РФ из-за лихорадки чикунгунья
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.