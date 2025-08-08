США удвоили награду за «голову» латиноамериканского президента США повысили до $50 млн награду за компромат на главу Венесуэлы Мадуро

США официально объявили о повышении награды за информацию, ведущую к аресту президента Венесуэлы Николаса Мадуро, до рекордных $50 млн, написала в социальной сети Х генеральный прокурор страны Пэм Бонди. Она также опубликовала ролик, в котором глава латиноамериканской страны обвиняется в сотрудничестве с «международными террористическими организациями» для поставок наркотиков в Соединенные Штаты.

Сегодня Министерство юстиции и Госдепартамент объявляют награду в $50 млн за информацию, которая приведет к задержанию Николаса Мадуро, — написала Бонди.

Минюст США объявил венесуэльского президента «одним из крупнейших наркоторговцев в мире» и «угрозой национальной безопасности». Поэтому награда за сведения о нем резко выросла. В 2020 году при президенте Дональде Трампе она составляла $15 млн, а в январе 2024-го экс-глава Белого дома Джо Байден повысил ее до $25 млн перед инаугурацией Мадуро.

В апреле власти Венесуэлы объявили чрезвычайное экономическое положение в стране. Мадуро объяснил, что такая мера стала ответом на объявленную США торговую войну. Он обвинил американское правительство в нарушении мировых экономических правил и разрушении международного торгового и экономического права. Мадуро констатировал, что весь мир пострадал от обвала финансовых рынков.