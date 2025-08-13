Заключение мира для президента Украины Владимира Зеленского подобно смерти, так как он боится потерять деньги и политическое влияние, сообщил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Парламентарий отметил, что «времени у террористов и диверсантов» осталось немного.

Заключение мира для Зеленского — смерти подобно, причем не только в фигуральном смысле — грозит потерей денег и политического влияния, к которому он так привык, — но и в буквальном. Все мы знаем, что ЦРУ делает обычно с лидерами режимов, которые перестают приносить пользу. Поэтому он и упирается изо всех сил, стараясь привлечь на свою сторону европейских союзников, которым точно так же выгодно сидеть на оборонных бюджетах, качая деньги на фоне конфликта. И пойдет на все — провокации, убийства, хоть удары по ядерным объектам, — лишь бы США не заставили прекратить противостояние. Уверен, что и вариантов для этого изворотливой бандой Зеленского выбрано немало, — поделился собеседник.

По словам Журавлева, скорее всего, раз информация о готовящемся в Чугуеве стала достоянием общественности, то от этого плана откажутся. Однако наверняка взамен попытаются раскачать обстановку где-то еще. Он добавил, что на скорую руку им будет непросто организовать что-то стоящее.

Ранее стало известно, что Киев готовит масштабную провокацию в Харьковской области, чтобы сорвать встречу президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске. По данным Минобороны РФ, СБУ перебросила в Чугуев группу иностранных журналистов, а перед саммитом планируется удар по жилым кварталам или больнице с применением ракет и беспилотников. Ответственность за атаку, как предполагают в министерстве, попытаются возложить на российские войска для создания негативного медийного фона.