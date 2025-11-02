Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 ноября 2025 в 16:16

Судья за рулем Lexus насмерть сбила человека на Украине

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Судью Подгаецкого районного суда Тернопольской области Украины заподозрили в участии в смертельном ДТП, сообщает пресс-служба офиса генпрокурора страны. Согласно данным следствия, она на автомобиле Lexus сбила двух пешеходов на трассе Мукачево — Ужгород, один из них получил травмы, а другой скончался на месте.

Отмечается, что водитель не снизила скорость перед пешеходным переходом. Судье грозит до восьми лет лишения свободы по статье о нарушении правил дорожного движения.

Ранее сообщалось, что после смертельного столкновения микроавтобуса, грузовика с щебнем и автомобиля на дороге Орел — Тамбов возбуждено уголовное дело по признакам нарушения ПДД и эксплуатации транспортных средств. ДТП привело к гибели шести человек.

До этого пресс-служба Минздрава Тульской области сообщила, что один из пострадавших в смертельном ДТП с участием трамвая, двух маршруток и двух легковых машин в Туле скончался в больнице, таким образом, общее число погибших увеличилось до пяти. Трагический инцидент произошел 31 октября на Пролетарском мосту.

