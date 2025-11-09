Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
09 ноября 2025 в 08:45

Когда заканчивается сезон шашлыков — готовлю эту курочку: корейский рецепт сочного мяса, которое улетает на ура

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот рецепт я подсмотрел у корейского шефа на местном фуд-корте — он готовил курицу с такой скоростью и легкостью, что я не удержался и попросил рассказать секрет. Оказалось, все гениальное просто: крахмал для хрустящей корочки и сбалансированный соус, который готовится за минуту. Теперь это мое коронное блюдо, когда нужно быстро накормить компанию чем-то эффектным и необычным.

Готовлю так: 700 г куриного филе режу кубиками, обваливаю в смеси кукурузного крахмала, соли и перца. Обжариваю на сильном огне до хрустящей корочки. Для соуса смешиваю 2 ст. л. меда, 2 ст. л. соевого соуса, 1,5 ст. л. яблочного уксуса, 3 ст. л. кетчупа, 1 ст. л. масла, давленый чеснок и паприку. Развожу 0,5 ст. л. крахмала в 70 мл воды, вливаю в соус и увариваю до загустения. Заливаю курицу соусом, прогреваю минуту, посыпаю зеленым луком и кунжутом. Подаю с рисом — блюдо исчезает со стола быстрее, чем я успеваю рассказать его историю.

Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка «под шубой». Этот простой трюк делает мясо намного сочнее и невероятно ароматным.

Читайте также
После этого рецепта магазинное сало не покупаю: готовлю сама в рассоле
Семья и жизнь
После этого рецепта магазинное сало не покупаю: готовлю сама в рассоле
Картошка-гармошка с беконом — ужин без суеты и хлопот
Семья и жизнь
Картошка-гармошка с беконом — ужин без суеты и хлопот
Скумбрия в маринаде: идеальная рыба без усилий! Самый простой рецепт
Семья и жизнь
Скумбрия в маринаде: идеальная рыба без усилий! Самый простой рецепт
Когда говядина берет за душу: готовим гуляш с подливкой, как в детстве
Семья и жизнь
Когда говядина берет за душу: готовим гуляш с подливкой, как в детстве
Мясные колобки с кабачком в томатно-луковой заливке: простой рецепт в духовке без жарки, брызг и тонны масла
Общество
Мясные колобки с кабачком в томатно-луковой заливке: простой рецепт в духовке без жарки, брызг и тонны масла
еда
рецепты
мясо
курица
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Известный «темщик» мог заживо сгореть в ДТП с Lamborghini на севере Москвы
Забитый туристами автобус перевернулся в Таиланде
Озвучена доля процентов с российских активов в помощи Запада Украине
В МВД раскрыли, как мошенники обманом заполучают паспортные данные
Жители российского города остались без света после атаки ВСУ
Экоактивистку-иноагента выселили из квартиры в Москве
В Госдуме решили ограничить число банковских карт на человека
«Это фейк»: Сийярто резко высказался о снятии санкций за нефть из России
Швейцарский офицер увидел грубое злоупотребление солдатами в действиях ВСУ
Салат «Мимоза» по-советски: вкус детства на новогоднем столе
Филлеры с маркетплейсов могут изуродовать лицо
В США назвали способ обезопасить MAX от блокировки за границей
Авария с Lamborghini за 30 млн рублей унесла жизни двоих человек
Домашние соленья отправили пять человек в реанимацию на ИВЛ
Два теплохода «не поделили» реку и столкнулись
В МИД России заговорили об ответе на визовые ограничения ЕС
Когда говядина берет за душу: готовим гуляш с подливкой, как в детстве
В Белом доме назвали «на 100% фейковое» СМИ
На Украине «начали отменять» Романовых
«Сильное лобби»: Кнайсль объяснила, кто в США блокирует мир на Украине
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.