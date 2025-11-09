Когда заканчивается сезон шашлыков — готовлю эту курочку: корейский рецепт сочного мяса, которое улетает на ура

Этот рецепт я подсмотрел у корейского шефа на местном фуд-корте — он готовил курицу с такой скоростью и легкостью, что я не удержался и попросил рассказать секрет. Оказалось, все гениальное просто: крахмал для хрустящей корочки и сбалансированный соус, который готовится за минуту. Теперь это мое коронное блюдо, когда нужно быстро накормить компанию чем-то эффектным и необычным.

Готовлю так: 700 г куриного филе режу кубиками, обваливаю в смеси кукурузного крахмала, соли и перца. Обжариваю на сильном огне до хрустящей корочки. Для соуса смешиваю 2 ст. л. меда, 2 ст. л. соевого соуса, 1,5 ст. л. яблочного уксуса, 3 ст. л. кетчупа, 1 ст. л. масла, давленый чеснок и паприку. Развожу 0,5 ст. л. крахмала в 70 мл воды, вливаю в соус и увариваю до загустения. Заливаю курицу соусом, прогреваю минуту, посыпаю зеленым луком и кунжутом. Подаю с рисом — блюдо исчезает со стола быстрее, чем я успеваю рассказать его историю.

