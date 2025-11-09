Рецепт этих рулетиков ищут все! Мини-рулетики из куриного филе с творожным сыром — съедаются вмиг

Есть блюда, которые становятся главными звездами любого стола. Эти мини-рулетики из куриного филе — именно такой случай! Их рецептом действительно интересуются все, кто их хоть раз попробовал. Они невероятно нежные, сочные и такие изящные, что исчезают с тарелки буквально за секунды. Секрет — в удачном сочетании курицы и сливочного сыра, который плавится внутри, создавая кремовую текстуру. Это идеальная закуска для праздника, фуршета или даже для особенного ужина в кругу семьи. Готовятся они совсем не сложно, а результат впечатляет абсолютно всех!

Возьми 2 крупных куриных филе (около 500–600 г). Разрежь каждое вдоль на 2–3 тонких пласта и слегка отбей через пленку, чтобы не порвать. Посоли и поперчи с двух сторон. Для начинки смешай 200 г сливочного сыра (типа хохланд или альметте) с 1–2 зубчиками чеснока, пропущенными через пресс, и мелко нарубленной зеленью (укроп, петрушка). Равномерно распредели сырную начинку по каждому пласту филе. Аккуратно сверни рулетики, стараясь, чтобы начинка не выходила за края. Для надежности можно скрепить их зубочистками. Обваляй каждый рулетик в муке, затем во взбитом яйце и в сухарях панировочных. Обжарь на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом со всех сторон до золотистой корочки (примерно по 2–3 минуты с каждой стороны). Затем убавь огонь, накрой крышкой и доведи до готовности еще 5–7 минут. Подавай горячими или холодными — они одинаково хороши!

