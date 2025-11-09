Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
09 ноября 2025 в 18:35

Рецепт этих рулетиков ищут все! Мини-рулетики из куриного филе с творожным сыром — съедаются вмиг

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Есть блюда, которые становятся главными звездами любого стола. Эти мини-рулетики из куриного филе — именно такой случай! Их рецептом действительно интересуются все, кто их хоть раз попробовал. Они невероятно нежные, сочные и такие изящные, что исчезают с тарелки буквально за секунды. Секрет — в удачном сочетании курицы и сливочного сыра, который плавится внутри, создавая кремовую текстуру. Это идеальная закуска для праздника, фуршета или даже для особенного ужина в кругу семьи. Готовятся они совсем не сложно, а результат впечатляет абсолютно всех!

Возьми 2 крупных куриных филе (около 500–600 г). Разрежь каждое вдоль на 2–3 тонких пласта и слегка отбей через пленку, чтобы не порвать. Посоли и поперчи с двух сторон. Для начинки смешай 200 г сливочного сыра (типа хохланд или альметте) с 1–2 зубчиками чеснока, пропущенными через пресс, и мелко нарубленной зеленью (укроп, петрушка). Равномерно распредели сырную начинку по каждому пласту филе. Аккуратно сверни рулетики, стараясь, чтобы начинка не выходила за края. Для надежности можно скрепить их зубочистками. Обваляй каждый рулетик в муке, затем во взбитом яйце и в сухарях панировочных. Обжарь на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом со всех сторон до золотистой корочки (примерно по 2–3 минуты с каждой стороны). Затем убавь огонь, накрой крышкой и доведи до готовности еще 5–7 минут. Подавай горячими или холодными — они одинаково хороши!

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

Читайте также
Круче омлета: оригинальный завтрак из обычных продуктов — яичные рулетики с крабовыми палочками
Общество
Круче омлета: оригинальный завтрак из обычных продуктов — яичные рулетики с крабовыми палочками
Праздничные рулетики из баклажанов: готовим шедевр за 30 минут
Семья и жизнь
Праздничные рулетики из баклажанов: готовим шедевр за 30 минут
Вместо шашлыка к ужину: рулетики из грудки с беконом — готовить не сложно, получается вкусно
Общество
Вместо шашлыка к ужину: рулетики из грудки с беконом — готовить не сложно, получается вкусно
Картошку больше не жарю. Готовлю «Паутинку» с пармезаном и чесночком — вкусный ужин для всей семьи на одном противне
Общество
Картошку больше не жарю. Готовлю «Паутинку» с пармезаном и чесночком — вкусный ужин для всей семьи на одном противне
Прощай, оливье, здравствуй, «Крабовая слойка»! Легкий салат из 4 продуктов
Семья и жизнь
Прощай, оливье, здравствуй, «Крабовая слойка»! Легкий салат из 4 продуктов
рулетики
ужины
кулинария
курица
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фигуристы Бойкова и Козловский выиграли этап Гран-при России в Казани
Германия предложила Бразилии предназначенные для Украины танки
Игромания, мечты о режиссуре, дочь: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Столтенберг прямо ответил, ждать ли третьей мировой из-за Украины
Рассекречены места пыток жителей Херсона
Первый за 14 лет паром до Сочи вернулся в Трабзон
Китай отменил запрет на экспорт в США некоторых товаров
На Украине объявили эвакуацию детей из Днепропетровской области
Раскрыты ужасающие последствия супертайфуна на Филиппинах
В Перми врач заявила роженицам, что они «размножаются за деньги»
«Будет еще хуже»: в Киеве бьют тревогу после ответного российского удара
«Плохо вам было без меня?»: Бузова восстановила свой аккаунт в соцсетях
В Афганистане открылась первая радиостанция для женщин
Гороскоп на неделю с 10 ноября: что ждет каждый знак зодиака?
Что такое газлайтинг простыми словами: учимся распознавать манипуляции
Мстившая мужу за измену россиянка три дня проходила с огурцом во влагалище
В Туле мужчина убил отца и ранил мать бывшей девушки
Россиян атаковали полчища ядовитых существ после тайфуна во Вьетнаме
Россиянам рассказали, о чем молиться в день преподобного Нестора Летописца
В работе популярного чат-бота произошел сбой
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.