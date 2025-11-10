Россиянам объяснили, почему в стране сократилось число пенсионеров Депутат Дмитриева: в 2025 году не было притока вышедших на пенсию россиян

В России сократилось число пенсионеров, поскольку в 2025 году не было притока граждан, вышедших на пенсию по старости, заявила RTVI депутат Госдумы Оксана Дмитриева. Еще один фактор, по ее словам, — «естественная убыль» этой категории россиян.

Дело в том, что в 2025 году нет нового выхода на пенсию. В 2026 году начнут выходить на пенсию женщины 1967 года рождения с большими проблемами, поскольку у них накопительный элемент в полном объеме, — предупредила Дмитриева.

Она уточнила, что люди, рожденные в 1966 году, вышли на пенсию в 2024 году. Парламентарий добавила, что данных об избыточной смертности среди пенсионеров у нее нет.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что индексация страховых пенсий начнется в России уже с 1 января 2026 года. Повышение составит 6,8%. Кроме того, будут увеличены военные пенсии и пенсии бывшим работникам силовых структур.