Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
10 ноября 2025 в 16:06

Россиянам объяснили, почему в стране сократилось число пенсионеров

Депутат Дмитриева: в 2025 году не было притока вышедших на пенсию россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России сократилось число пенсионеров, поскольку в 2025 году не было притока граждан, вышедших на пенсию по старости, заявила RTVI депутат Госдумы Оксана Дмитриева. Еще один фактор, по ее словам, — «естественная убыль» этой категории россиян.

Дело в том, что в 2025 году нет нового выхода на пенсию. В 2026 году начнут выходить на пенсию женщины 1967 года рождения с большими проблемами, поскольку у них накопительный элемент в полном объеме, — предупредила Дмитриева.

Она уточнила, что люди, рожденные в 1966 году, вышли на пенсию в 2024 году. Парламентарий добавила, что данных об избыточной смертности среди пенсионеров у нее нет.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что индексация страховых пенсий начнется в России уже с 1 января 2026 года. Повышение составит 6,8%. Кроме того, будут увеличены военные пенсии и пенсии бывшим работникам силовых структур.

пенсионеры
депутаты
общество
пенсии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Высокопоставленного чиновника Минпромторга арестовали за взятки
Минпромторг до декабря подпишет план мероприятий по редкоземельным металлам
Хегсет отчитался об ударах по судам наркокартелей
Операторы связи будут исполнять одно новое поручение ФСБ
Лукашенко раскрыл секрет о российском «Орешнике» в Белоруссии
Девушке ампутировали кисти рук из-за гангрены после связывания колготками
10 оттенков спокойствия: как цвет влияет на атмосферу дома
Булыкин дал ценный совет изменившему известному блогеру футболисту «Динамо»
Ирак внезапно лишил ЛУКОЙЛ нефти и денег
Диетолог назвала главную пользу фейхоа
Российского пенсионера насмерть забили на улице
Шины нужно менять на зимние уже сейчас: что важно помнить, как сэкономить
Врач назвал продукты, которые чаще всего провоцируют аллергию
Суд принял окончательное решение по делу Саркози
Психолог ответил, чем грозит недовольство работой
В ФТС раскрыли, кто потеснил Африку в топе торговых партнеров России
Нутрициолог рассказала, кому ни в коем случае нельзя есть борщ
Джессика Альба рассекретила возлюбленного, который младше ее на 11 лет
«16-секундный ролик на табло»: Акинфеев об уходе из сборной
Ветеран ЦСКА заявил о психологической несовместимости Карпина и «Динамо»
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.