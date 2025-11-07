Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 04:32

Картошку на ужин больше не жарю — все уходит на эти сочные зразы: готовлю без лишней мороки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти зразы — настоящее спасение, когда нужно накормить семью сытно и вкусно. Простая картошка превращается в полноценное блюдо, которое все принимают за кулинарный шедевр.

Для зраз мне понадобится: картофель (1 кг), яйцо (1 шт.), мука (3 ст. л.), соль, перец. Для начинки: вареные яйца (4 шт.), зеленый лук (пучок), сливочное масло (30 г).

Картофель очищаю, отвариваю до готовности и сливаю воду полностью. Разминаю его в пюре без добавления молока или масла. Даю пюре полностью остыть — это важно, иначе яйцо может свернуться. В остывшее пюре добавляю сырое яйцо, муку, соль и перец. Тщательно вымешиваю до однородной пластичной массы. Для начинки мелко рублю вареные яйца и зеленый лук, добавляю размягченное сливочное масло и перемешиваю. Масло сделает начинку более нежной и сочной. Разделяю картофельную массу на равные части. Из каждой части формирую толстую лепешку. В центр кладу около столовой ложки начинки. Аккуратно защипываю края, формируя овальную или круглую котлетку, и хорошо прижимаю шов, чтобы он не разошелся при жарке.

Обжариваю зразы на хорошо разогретом растительном масле на среднем огне до румяной золотистой корочки с обеих сторон. Подаю сразу же, со сметаной или своим любимым соусом.

Ранее также сообщалось о рецепте «Наполеона» на мангале. Это нереально крутой рецепт слоеного шашлыка, который поразит даже заядлых мясоедов.

