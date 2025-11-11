Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 05:46

Экспресс-пирог «Секрет хозяйки» на завтрак: элементарный рецепт на большую семью

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот экспресс-пирог «Секрет хозяйки» из лаваша с ветчиной и сыром станет вашим любимым вариантом быстрого и сытного завтрака. Элементарный рецепт на большую семью!

Вам понадобится: 2 тонких лаваша, 200 г ветчины, 150 г твердого сыра, 3 яйца, 200 мл кефира или сметаны, соль, специи. Форму для запекания смажьте маслом и выстелите одним лавашом так, чтобы края свисали. На него выложите нарезанную кубиками ветчину и тертый сыр. Накройте вторым лавашом и заверните края. Смешайте яйца с кефиром, солью и специями, залейте пирог и отправьте в разогретую до 180 °C духовку на 20–25 минут до золотистой корочки.

Вкус этого пирога — идеальное сочетание хрустящего лаваша, сочной ветчины и нежного расплавленного сыра. Яично-кефирная заливка превращается в воздушную текстуру, напоминающую нежный омлет, и пропитывает лаваш, делая его мягким внутри, но с хрустящей корочкой сверху. Пирог получается сытным, ароматным и прекрасно подходит для завтрака всей семьей.

Ранее стало известно, как приготовить вкусный завтрак из 4 картофелин: элементарно и очень дешево.

