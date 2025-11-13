Завтрак и перекус из сосисок: просто, дешево и вкусно — уплетают не только дети, но и взрослые

Этот рецепт сосисок в панировке станет любимым решением для завтрака или сытного перекуса, который готовится буквально за 10 минут. Уплетают их за обе щеки не только дети, но и взрослые. Просто, дешево и вкусно!

Вам понадобится: 6–8 сосисок, 2 яйца, 5 ст. л. панировочных сухарей, 3 ст. л. муки, соль, перец, растительное масло для жарки. Сосиски разрежьте вдоль пополам. Посолите и поперчите их. Обваляйте каждую сосиску сначала в муке, затем во взбитом яйце и следом в панировочных сухарях. Разогрейте сковороду с маслом и обжаривайте сосиски на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой хрустящей корочки.

Вкус этого блюда — идеальное сочетание сочной нежной сосиски внутри и аппетитной хрустящей панировки снаружи. Яйцо создает плотный слой, который удерживает панировочные сухари, образуя хрустящую корочку, сохраняя при этом всю сочность сосисок. Подавайте это блюдо с горчицей, кетчупом или любым другим соусом — оно гарантированно понравится и взрослым, и детям и станет прекрасной альтернативой обычным вареным или жареным сосискам.

