13 ноября 2025 в 05:46

Завтрак и перекус из сосисок: просто, дешево и вкусно — уплетают не только дети, но и взрослые

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот рецепт сосисок в панировке станет любимым решением для завтрака или сытного перекуса, который готовится буквально за 10 минут. Уплетают их за обе щеки не только дети, но и взрослые. Просто, дешево и вкусно!

Вам понадобится: 6–8 сосисок, 2 яйца, 5 ст. л. панировочных сухарей, 3 ст. л. муки, соль, перец, растительное масло для жарки. Сосиски разрежьте вдоль пополам. Посолите и поперчите их. Обваляйте каждую сосиску сначала в муке, затем во взбитом яйце и следом в панировочных сухарях. Разогрейте сковороду с маслом и обжаривайте сосиски на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой хрустящей корочки.

Вкус этого блюда — идеальное сочетание сочной нежной сосиски внутри и аппетитной хрустящей панировки снаружи. Яйцо создает плотный слой, который удерживает панировочные сухари, образуя хрустящую корочку, сохраняя при этом всю сочность сосисок. Подавайте это блюдо с горчицей, кетчупом или любым другим соусом — оно гарантированно понравится и взрослым, и детям и станет прекрасной альтернативой обычным вареным или жареным сосискам.

Ранее стало известно, как приготовить пиццу по-белорусски — картошка и сыр вместо теста: рецепт-находка, будете всегда так готовить.

Проверено редакцией
Ленивый завтрак. Нужны сосиски и готовое тесто. Розочки-улитки в слоеном тесте — очень вкусно и просто
Общество
Ленивый завтрак. Нужны сосиски и готовое тесто. Розочки-улитки в слоеном тесте — очень вкусно и просто
Картофельная бабка с сосисками: быстрая белорусская запеканка — простой рецепт выручит всегда
Общество
Картофельная бабка с сосисками: быстрая белорусская запеканка — простой рецепт выручит всегда
С таким рулетом и салаты не нужны: сырно-чесночная закуска с крабовыми палочками
Общество
С таким рулетом и салаты не нужны: сырно-чесночная закуска с крабовыми палочками
Беру кочан капусты, грибы и сыр — готовлю запеканку «Сытая семейка». Простой и вкусный ужин для всей семьи
Общество
Беру кочан капусты, грибы и сыр — готовлю запеканку «Сытая семейка». Простой и вкусный ужин для всей семьи
Когда есть 300 граммов сыра и 20 минут — готовлю эти вкуснющие шарики: закуска лучше, чем в ресторане
Общество
Когда есть 300 граммов сыра и 20 минут — готовлю эти вкуснющие шарики: закуска лучше, чем в ресторане
