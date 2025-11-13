Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Превращаю кефир и йогурт в шедевральную запеканку — насыщеннее брауни, нежнее суфле и при этом полезна

Эта запеканка — умная альтернатива классическим десертам. Она такая же нежная, как чизкейк, такая же шоколадная, как брауни, и такая же легкая, как суфле, но при этом остается полезной.

Для шоколадной основы понадобится: яйца (3 шт.), щепотка соли, подсластитель (15–20 г), обезжиренный кефир (200 мл), рисовая мука (130 г), разрыхлитель (1 ч. л.), какао (30 г). Для начинки: замороженная вишня (200 г), кукурузный крахмал (1 ч. л.). Для заливки: греческий йогурт (350 г), яйцо (1 шт.), подсластитель (20 г).

Готовлю так: сначала делаю шоколадное тесто. В глубокой миске смешиваю яйца, кефир и подсластитель. Добавляю просеянную рисовую муку, какао и разрыхлитель. Замешиваю однородное тесто и выливаю его в форму для выпечки, застеленную пергаментом. Вишню (не размораживая) обваливаю в кукурузном крахмале и равномерно распределяю поверх шоколадного теста. Отдельно взбиваю греческий йогурт с яйцом и подсластителем до гладкости и аккуратно выливаю эту заливку сверху на вишню. Отправляю форму в разогретую до 180 °C духовку на 45–50 минут. Готовность проверяю деревянной палочкой. Даю запеканке полностью остыть в форме — это обязательный шаг, так как она станет плотнее и ее будет легко резать.

Ранее сообщалось о десерте, который отлично подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся буквально за считаные минуты.

