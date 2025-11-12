Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 14:57

Нектарины и карамель в духовке: этот перевернутый Тарт Татен покоряет с первого кусочка

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кажется, что такой изысканный десерт требует мастерства, но этот рецепт развеет все сомнения. Всего 4 ингредиента и 30 минут — и вы становитесь автором кулинарного шедевра.

Для тарта мне понадобятся нектарины (3-4 шт.), слоеное бездрожжевое тесто (500 г), сахар (3 ст. л.), сливочное масло (30 г).

Разогреваю духовку до 200 °C. Нектарины мою, разрезаю пополам и удаляю косточки. Форму для запекания (обязательно с бортиками) смазываю сливочным маслом. Дно формы равномерно посыпаю сахаром. Плотно выкладываю половинки нектаринов срезом вверх — они должны полностью покрыть дно. Сверху распределяю оставшееся масло тонкими ломтиками. Слоеное тесто раскатываю по размеру формы. Накрываю тестом нектарины, аккуратно заправляя края внутрь формы. Делаю несколько проколов вилкой по всей поверхности — это позволит пару выходить во время выпекания. Выпекаю 25–30 минут до золотистого цвета теста. Самый важный момент: сразу же после духовки переворачиваю пирог на сервировочное блюдо. Делаю это быстро и уверенно, пока карамель не загустела. Подаю теплым.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

Читайте также
Выживет, даже если вы забудете о поливе: растение с непрерывным цветением с мая по октябрь
Общество
Выживет, даже если вы забудете о поливе: растение с непрерывным цветением с мая по октябрь
На новогодний стол и на каждый день! Салат «Жемчуг на снегу» — настоящий талисман. Простой рецепт на удачу и богатство
Общество
На новогодний стол и на каждый день! Салат «Жемчуг на снегу» — настоящий талисман. Простой рецепт на удачу и богатство
Розовая капуста по-армянски: обалденная закуска с характером — а рецепт настолько прост, что она поселится в вашем холодильнике
Общество
Розовая капуста по-армянски: обалденная закуска с характером — а рецепт настолько прост, что она поселится в вашем холодильнике
Не просто тыквенный суп: добавляем хурму и пряник для идеального вкуса
Семья и жизнь
Не просто тыквенный суп: добавляем хурму и пряник для идеального вкуса
Не выбрасывайте это! Узнайте, как засолить щучью икру по старинному рецепту
Семья и жизнь
Не выбрасывайте это! Узнайте, как засолить щучью икру по старинному рецепту
еда
рецепты
десерты
пироги
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд продлил арест компаньону экс-судьи Момотова
«Ренессанс Капитал» получил добро на выкуп Ситибанка
Нутрициолог дала советы, как победить в борьбе со стрессом
Трамп попросил президента Израиля помиловать Нетаньяху
Женщина ослепла через несколько дней после свадьбы из-за редкой болезни
Стало известно, что будут значить для России правки США в резолюцию ООН
Названа «пища богов» для кишечника
В Госдуме объяснили всплеск преступлений против русских в Финляндии
В Кремле ответили на слова Вучича о подготовке Европы к войне с Россией
Российский командир рассказал о наемнике, пытавшемся удержать лесополосу
В России назвали главную проблему развития отечественного виноделия
Итальянское политдвижение вступилось за «отмененного» Абдразакова
Подростки ради забавы сожгли целый грузовик
Работодателям объяснили, стоит ли принимать назад уволившегося сотрудника
«Герани» стерли с лица земли пункт управления бригады РЭБ ВСУ
Нутрициолог назвала причины неусвояемости витаминов
Путин рассказал, какое место Россия занимает по инвестициям в Казахстане
Умерла легенда свердловского здравоохранения
Спасатели нашли мужчину на матрасе в открытом море
Путин присвоил 33-му мотострелковому полку почетное звание «гвардейского»
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.