12 ноября 2025 в 16:01

Бросил вызов шарлотке и победил с пирогом «Людовик» — мой мастхэв-рецепт для идеального чаепития

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мой первый «Людовик» родился в споре с другом, утверждавшим, что идеальный яблочный пирог — это только шарлотка. Результат нашей «дуэли» — этот рецепт, который я теперь берегу как карточный трюк.

Готовлю так: беру муку (330 г) и натираю в нее на крупной терке замороженное сливочное масло (170 г). Быстро вливаю ледяную воду (150 мл, можно с ложкой лимонного сока) и собираю тесто силиконовым шпателем, не разминая руками. Формирую шар, заворачиваю в пленку и убираю в холодильник на отдых. Пока тесто охлаждается, режу яблоки (1 кг) тонкими слайсами, смешиваю их с изюмом и грецкими орехами (около 100 г), сахаром и корицей (по вкусу) и добавляю столовую ложку крахмала, чтобы начинка не растекалась. Раскатываю охлажденное тесто, перекладываю на пергамент, выкладываю начинку горкой и защипываю свободные края, как у галеты. Смазываю пирог взбитым яйцом для румяной корочки и отправляю в разогретую до 180°C духовку на 40 минут. Подаю остывшим — к чаю после хорошего ужина.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

Проверено редакцией
десерты
яблоки
рецепты
пироги
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
