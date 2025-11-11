Закусочный торт на Новый год — скандинавский рецепт для шикарного праздничного стола: вы удивитесь — но нужен хлеб, яйца и рыба

Закусочный торт на Новый год — скандинавский рецепт для шикарного праздничного стола: вы удивитесь — но нужен хлеб, яйца и рыба. Этот скандинавский рецепт сочетает в себе нежность творожного крема, благородный вкус красной рыбы и свежесть овощей, создавая по-настоящему королевское угощение. Идеальный вариант для тех, кто хочет удивить гостей чем-то особенным без долгой готовки.

Я беру 2-3 круглые буханки белого хлеба, аккуратно срезаю с них корку и нарезаю на тонкие коржи толщиной около 1 см. Для крема смешиваю 600 граммов творожного сыра с 400 граммами жирной сметаны и 3-4 столовыми ложками майонеза, добавляю немного перца для пикантности. Если масса получается слишком густой, можно разбавить ее сливками. Половину крема смешиваю с 4 мелко рубленными яйцами и пучком зеленого лука, а вторую часть — с 250-300 граммами нарезанной копченой красной рыбы и укропом. Собираю торт, чередуя коржи с разными начинками, а бока смазываю чистым кремом. Для украшения использую кружочки яиц и огурцов, креветки, ломтики семги и икру — получается очень празднично и нарядно! Такой торт лучше приготовить за пару часов до подачи, чтобы он пропитался, но и без настаивания он остается невероятно вкусным.

