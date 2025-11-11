Новогодний салат «Скандинавская сказка» потеснил все привычные: необычное сочетание копченой курицы, чернослива и грибов — хит на праздники

Новогодний салат «Скандинавская сказка» потеснил все привычные: необычное сочетание копченой курицы, чернослива и грибов — хит на праздничном столе. Встречайте Новый год с салатом, который удивит ваших гостей гармонией необычных вкусов! Копченая курочка, пикантный чернослив и ароматные грибы создают настоящий праздничный букет, а сыр и орехи добавляют ему нежности и хруста. Этот салат станет изюминкой вашего стола и запомнится всем надолго.

Сначала я отвариваю 4 картофелины, 2 морковки и 4 яйца, очищаю и натираю на разных терках. 250 граммов шампиньонов мелко режу и обжариваю на столовой ложке масла до румяной корочки. 400 граммов копченой курицы нарезаю кубиками, 100–150 граммов чернослива промываю и мелко режу, 100 граммов грецких орехов измельчаю, а 300 граммов твердого сыра натираю на терке. Теперь выкладываю слои: сначала морковь, слегка подсоленную и смазанную майонезом, затем половину сыра, половину яиц, картофель с майонезом, орехи, чернослив, курицу с майонезом, грибы, оставшиеся орехи, картофель, яйца и сыр. Украшаю соломкой из огурца, орехами, петрушкой и клюквой для новогоднего настроения. Обязательно даю салату настояться в холодильнике 4 часа — тогда все слои пропитаются, и вкус станет по-настоящему волшебным!

Ранее мы готовили новогодний кекс с кремом «Снежок». Воздушное чудо на праздничном столе — готовится на скорую руку.