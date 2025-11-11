Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
11 ноября 2025 в 14:00

Новогодний салат «Скандинавская сказка» потеснил все привычные: необычное сочетание копченой курицы, чернослива и грибов — хит на праздники

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Новогодний салат «Скандинавская сказка» потеснил все привычные: необычное сочетание копченой курицы, чернослива и грибов — хит на праздничном столе. Встречайте Новый год с салатом, который удивит ваших гостей гармонией необычных вкусов! Копченая курочка, пикантный чернослив и ароматные грибы создают настоящий праздничный букет, а сыр и орехи добавляют ему нежности и хруста. Этот салат станет изюминкой вашего стола и запомнится всем надолго.

Сначала я отвариваю 4 картофелины, 2 морковки и 4 яйца, очищаю и натираю на разных терках. 250 граммов шампиньонов мелко режу и обжариваю на столовой ложке масла до румяной корочки. 400 граммов копченой курицы нарезаю кубиками, 100–150 граммов чернослива промываю и мелко режу, 100 граммов грецких орехов измельчаю, а 300 граммов твердого сыра натираю на терке. Теперь выкладываю слои: сначала морковь, слегка подсоленную и смазанную майонезом, затем половину сыра, половину яиц, картофель с майонезом, орехи, чернослив, курицу с майонезом, грибы, оставшиеся орехи, картофель, яйца и сыр. Украшаю соломкой из огурца, орехами, петрушкой и клюквой для новогоднего настроения. Обязательно даю салату настояться в холодильнике 4 часа — тогда все слои пропитаются, и вкус станет по-настоящему волшебным!

Ранее мы готовили новогодний кекс с кремом «Снежок». Воздушное чудо на праздничном столе — готовится на скорую руку.

Читайте также
Салат «Новогодний сюрприз»: хрустящая закуска со шпротами — бюджетный, вкусный и простой
Общество
Салат «Новогодний сюрприз»: хрустящая закуска со шпротами — бюджетный, вкусный и простой
Новогодний стол без тонны майонеза: готовим обалденный салат из капусты — копченая добавка делает его особо вкусным
Общество
Новогодний стол без тонны майонеза: готовим обалденный салат из капусты — копченая добавка делает его особо вкусным
Необычный капустный салат на Новый год: обалденное сочетание понравится всем — легкий и свежий
Общество
Необычный капустный салат на Новый год: обалденное сочетание понравится всем — легкий и свежий
Хрустящие крылышки в медовой шубке: мой секрет готовки маринада за 5 минут — такие вкусные, что можно подать на любой праздник
Общество
Хрустящие крылышки в медовой шубке: мой секрет готовки маринада за 5 минут — такие вкусные, что можно подать на любой праздник
Салат на Новый год «Шиканём»: праздничная закуска, которая покорит сердце каждого гостя
Общество
Салат на Новый год «Шиканём»: праздничная закуска, которая покорит сердце каждого гостя
салат
курица
Новый год
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ФСБ пресекла акцию спецслужб ФРГ в Волгоградской области
СК возбудил уголовное дело после обрушения части колонны «Снежкома»
Иммунолог перечислила главные аллергены в квартире
Увеличилось число пострадавших при мощном обрушении обломков в Красногорске
Лунгин дал оценку новому сериалу Крыжовникова «Москва слезам не верит»
Психолог назвала неочевидный фактор, мешающий найти любовь
Обрушение колонны «Снежкома» в Красногорске: пострадавшие, был ли это БПЛА
Стало известно, кого обвинили по делу о коррупции в энергетике Украины
«Давид и Голиаф»: снимок Тейлор Свифт и Сабрины Карпентер «взорвал» Сеть
P. Diddy получил шанс вырваться на свободу раньше срока
Военэксперт назвал важное отличие антидрона «Серп-П6» от предыдущей модели
Неизлечимая болезнь, скандалы, дружба с Зеленским: как живет Марат Башаров
Обвиняемый в подрыве «Северных потоков» украинец пожаловался на компанию
Автоэксперт перечислил авто, которые можно будет привозить после 1 декабря
Военкор раскрыл значение освобождения Новоуспеновского
В Госдуме предложили способ мотивировать россиян меньше пить алкоголь
Эксперт объяснил, почему покупатели стали сами заказывать машины из Китая
Военэксперт ответил, когда могут сократиться обстрелы Белгорода и Курска
Крупный российский бизнесмен умер в европейской стране
Аксенов дал Путину железобетонное обещание
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.