Быстрый рецепт хрустящей капусты: полезный рецепт с яблочным уксусом — самая актуальная осенняя закуска. Знаете, как превратить простую капусту в самую желанную закуску на столе? Мой секрет — в быстром маринаде с яблочным уксусом, который сохраняет сочный хруст и делает капусту невероятно ароматной. Это не только очень вкусно, но и по-настоящему полезно, ведь в ней сохраняются все витамины.

Я беру примерно 2 килограмма свежей капусты, шинкую ее не слишком мелко, чтобы она осталась хрустящей. Добавляю две яркие морковки и два болгарских перца, нарезанных соломкой, для цвета и сладости, ну и конечно, пару зубчиков чеснока для пикантности. Сам маринад — это вообще волшебство в кастрюле: литр воды довожу до горячего состояния, растворяю в нем 2 столовые ложки соли и 4 столовые ложки сахара, бросаю душистый перец горошком и пару лавровых листочков. В самом конце вливаю 90 миллилитров растительного масла и столько же яблочного уксуса, который и дает ту самую легкую кислинку. Заливаю овощи этим ароматным маринадом, жду, когда все полностью остынет, и отправляю в холодильник на ночь настаиваться. Утром вы получаете такую закуску, которую и с картошечкой съесть вкусно, и к мясу подать.

Ранее мы готовили салат «Новогодний хруст». Этот быстрый салат готовится из самых простых продуктов.