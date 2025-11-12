Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 11:35

Сырники больше не делаю. Вместо них — творожные ежики с курагой. Очень вкусный и необычный завтрак

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти творожные ежики с курагой — именно то, что нужно, когда хочется порадовать детей и взрослых не только вкусным, но и полезным десертом. Нежные творожные шарики, напоминающие забавных лесных зверушек, станут прекрасной альтернативой магазинным сладостям. Их секрет — в идеальном сочетании нежирного творога и сладкой кураги, которое создает по-настоящему гармоничный вкус. А готовятся они настолько просто, что даже ребенок сможет участвовать в лепке этих милых колючек.

Возьмите 400 г творога, 100 г кураги, 3 ст. л. сахара, 100 г манной крупы и щепотку ванилина. Творог протрите через сито или измельчите блендером. Курагу мелко нарежьте и смешайте с творогом. Добавьте сахар, манку и ванилин — тщательно вымесите массу руками. Уберите в холодильник на 30 минут, чтобы манка набухла. Затем сформируйте шарики размером с грецкий орех. Обваляйте их в кокосовой стружке, маке или молотых орехах, чтобы получились иголки, как у настоящих ежиков. Дайте настояться в холодильнике еще час — и можно подавать!

творог
завтраки
кулинария
десерты
Мария Левицкая
М. Левицкая
