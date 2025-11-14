Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 04:41

Над еще пятью российскими аэропортами «исчезли» самолеты

Росавиация: в пяти российских аэропортах ввели ограничения для безопасности

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов еще в нескольких российских аэропортах, написал в Telegram-канале пресс-секретарь ведомства Артем Кореняко. Ограничения затрагивают воздушные гавани в Казани, Нижнекамска, Оренбурга, Самары и Уфы.

Аэропорты Казань, Нижнекамск (Бегишево), Оренбург, Самара, Уфа. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов,сказано в публикации.

Ранее воздушные гавани Северного Кавказа — владикавказский аэропорт Беслан и грозненский аэропорт Северный — переходили на специальный режим функционирования. Ограничения были введены на прием и выпуск самолетов.

До этого сообщалось об аналогичной ситуации в Калужской области, тогда ограничение на движение самолетов затронуло местный аэропорт Грабцево. Причины для введения соответствующих мер не озвучивались. В федеральном агентстве обещали информировать пассажиров о ситуации.

Кроме того, мобильный зал ожидания столкнулся с терминалом аэропорта имени Даллеса в Вашингтоне, в результате чего пострадали порядка 18 пассажиров. По данным источника, инцидент обернулся для людей травмами, их доставили в больницу для обследования.

