Над еще пятью российскими аэропортами «исчезли» самолеты Росавиация: в пяти российских аэропортах ввели ограничения для безопасности

Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов еще в нескольких российских аэропортах, написал в Telegram-канале пресс-секретарь ведомства Артем Кореняко. Ограничения затрагивают воздушные гавани в Казани, Нижнекамска, Оренбурга, Самары и Уфы.

Аэропорты Казань, Нижнекамск (Бегишево), Оренбург, Самара, Уфа. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в публикации.

Ранее воздушные гавани Северного Кавказа — владикавказский аэропорт Беслан и грозненский аэропорт Северный — переходили на специальный режим функционирования. Ограничения были введены на прием и выпуск самолетов.

До этого сообщалось об аналогичной ситуации в Калужской области, тогда ограничение на движение самолетов затронуло местный аэропорт Грабцево. Причины для введения соответствующих мер не озвучивались. В федеральном агентстве обещали информировать пассажиров о ситуации.

