Аэропорт Саратова ограничил свою работу Росавиация: в аэропорту Саратова ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Саратова введены временные ограничения на выполнение авиарейсов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Эти меры приняты для обеспечения безопасности полетов. В официальном заявлении ведомства уточняется, что ограничения касаются как приема, так и выпуска воздушных судов.

Аэропорт Саратова (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в публикации.

Ранее в аэропорту Оренбурга второй раз за сутки ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Как уточнял представитель Росавиации Артем Кореняко, такие меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

До этого губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил об ударе беспилотников по Саратову. По его словам, в результате атаки повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Кроме того, в аэропортах Казани, Нижнекамска, Оренбурга, Пензы, Самары, Саратова и Уфы отменили временные ограничения на прием и выпуск самолетов, введенные утром 14 ноября. Как уточнял Кореняко, режим вводили ради обеспечения безопасности полетов.