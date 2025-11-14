Аэропорт Оренбурга повторно ввел ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов снова ввели в аэропорту Оренбурга, написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, такие меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Оренбург. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении.

Ранее в аэропортах Казани, Нижнекамска, Оренбурга, Пензы, Самары, Саратова и Уфы отменили временные ограничения на прием и выпуск самолетов, введенные утром 14 ноября. Как уточнял Кореняко, режим вводили ради обеспечения безопасности полетов.

По данным Министерства обороны, в ночь на 14 ноября в небе над Россией сбили более 200 украинских беспилотников. Из них 66 дронов уничтожили над Краснодарским краем, 45 — над Саратовской областью, 19 — над Крымом, восемь — над Волгоградской областью, семь — над Ростовской и четыре — над Белгородской.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин также сообщил об ударе беспилотников по Саратову. По его словам, в результате атаки повреждены объекты гражданской инфраструктуры.