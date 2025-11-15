Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 ноября 2025 в 04:08

ЛУКОЙЛ передал аэропорту Кишинева топливный терминал

ЛУКОЙЛ передал топливный терминал аэропорту Кишинева из-за санкций США

Фото: Социальные сети
Компания ЛУКОЙЛ-Молдова передала свой нефтяной терминал в управление администрации аэропорта Кишинева в Молдавии, сообщил министр энергетики страны Дорин Жунглиет в соцсети X. Данное решение принято для обеспечения бесперебойного снабжения авиационным керосином после введения американских санкций.

Министр охарактеризовал топливный терминал, как стратегический актив государственного значения. Специально созданная рабочая группа разработала и реализовала план управления, исключающий перебои в поставках авиатоплива.

Договор безвозмездного пользования был официально заключен 12 ноября 2025 года между аэропортом и компанией ЛУКОЙЛ. Соглашение предусматривает бесплатную эксплуатацию терминала до момента окончательного выкупа активов аэропортом.

Ранее эксперты Международного энергетического агентства назвали риски для мира из-за санкций против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа. По мнению специалистов, новые ограничения против российских компаний уже приводят к операционным сбоям.

При этом частная американская инвесткомпания Carlyle изучает возможности покупки иностранных активов ЛУКОЙЛа. Стало известно, что рассмотрение этого вопроса находится на ранней стадии.

ЛУКОЙЛ
Кишинев
Молдавия
аэропорты
