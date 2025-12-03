Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Такая начинка взрывает мозг — делюсь рецептом рулета, покорившего нашу семью

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Этот рулет — настоящее спасение, когда нужно приготовить что-то вкусное и эффектное без лишних хлопот. Хрустящий бекон снаружи и сочная начинка с грибами и сыром внутри создают идеальный контраст текстур. Блюдо выглядит как ресторанное, но готовится достаточно просто для повседневного ужина.

Готовлю я так: 400 граммов куриного фарша смешиваю с 3 столовыми ложками зернистой горчицы, солью, паприкой, черным перцем и травами. На пищевую пленку выкладываю 200 граммов бекона внахлест, формируя прямоугольник. Сверху распределяю куриный фарш, затем слой обжаренных шампиньонов (150 граммов) и тертый сыр по вкусу. С помощью пленки плотно сворачиваю рулет, запечатываю края. Запекаю при 180–200 °C около 30 минут до золотистого цвета бекона. Даю рулету немного остыть перед нарезкой — так он сохранит сочность и лучше держит форму. Подаю с овощным салатом или картофельным пюре.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.

Проверено редакцией
