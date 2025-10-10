Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 12:30

Испанская яичница с картошкой: готовим тортилью по самому простому рецепту

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Испанская яичница с картошкой: готовим тортилью по самому простому рецепту. Нежная яичная текстура, тающий во рту картофель и карамелизованный лук создают идеальный завтрак. Простой рецепт, который превращает базовые ингредиенты в кулинарный шедевр.

Ингредиенты

  • Картофель — 300 г
  • Яйца — 4 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Масло оливковое — 2 ст. л.
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу
  • Паприка копченая — 0.5 ч. л. (по желанию)

Приготовление

  1. Очищенный картофель нарежьте тонкими ломтиками, лук — полукольцами. Обжаривайте на оливковом масле 15 минут на среднем огне до мягкости картофеля. Взбейте яйца с солью, перцем и паприкой, соедините с картофельно-луковой смесью.
  2. Вылейте массу на сковороду и готовьте 3–4 минуты на умеренном огне. Аккуратно переверните с помощью тарелки и доведите до готовности еще 2–3 минуты. Подавайте теплым или холодным, нарезанным на треугольники.

Ранее мы готовили молочные гренки на завтрак. Вкуснятина из батона, корицы и сливочного масла.

яичница
омлет
яйца
картошка
картофель
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
