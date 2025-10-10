Испанская яичница с картошкой: готовим тортилью по самому простому рецепту. Нежная яичная текстура, тающий во рту картофель и карамелизованный лук создают идеальный завтрак. Простой рецепт, который превращает базовые ингредиенты в кулинарный шедевр.
Ингредиенты
- Картофель — 300 г
- Яйца — 4 шт.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Масло оливковое — 2 ст. л.
- Соль — по вкусу
- Перец — по вкусу
- Паприка копченая — 0.5 ч. л. (по желанию)
Приготовление
- Очищенный картофель нарежьте тонкими ломтиками, лук — полукольцами. Обжаривайте на оливковом масле 15 минут на среднем огне до мягкости картофеля. Взбейте яйца с солью, перцем и паприкой, соедините с картофельно-луковой смесью.
- Вылейте массу на сковороду и готовьте 3–4 минуты на умеренном огне. Аккуратно переверните с помощью тарелки и доведите до готовности еще 2–3 минуты. Подавайте теплым или холодным, нарезанным на треугольники.
Ранее мы готовили молочные гренки на завтрак. Вкуснятина из батона, корицы и сливочного масла.