Слабосоленый лосось в коньяке: рецепт вкусной рыбки для салатов, канапе и тарталеток! Покупную больше не захотите

Есть блюда, которые мгновенно превращают любой ужин в праздник. Именно к таким относится этот потрясающий соленый лосось, приготовленный с коньяком. Это не просто закуска, а настоящий деликатес, который не стыдно подать к самому торжественному случаю. Коньяк не делает рыбу алкогольной, а лишь подчеркивает природную сладость лосося, придавая ему невероятно нежный и пикантный оттенок. Мясо получается плотным, упругим и буквально тает во рту. Поверьте, однажды попробовав эту рыбку, вы поймете, что все магазинные аналоги просто меркнут в сравнении с домашним шедевром.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг свежего филе лосося, 3 ст. л. крупной морской соли, 2 ст. л. сахара, 50 мл коньяка и по 1 ч. л. свежемолотого черного и душистого перца. Тщательно смешайте все сухие ингредиенты. Возьмите подходящую по размеру стеклянную или керамическую посуду. На дно насыпьте тонкий слой смеси соли и сахара. Филе кожицей вниз уложите в емкость и обильно сбрызните его коньяком со всех сторон. Затем густо обваляйте в оставшейся солевой смеси, не пропуская ни одного участка. Накройте емкость пищевой пленкой и уберите в холодильник под гнет на 24–48 часов в зависимости от желаемой степени посола. Через сутки переверните филе и оставьте еще на день. Готового лосося промокните бумажным полотенцем, нарежьте тонкими ломтиками и наслаждайтесь!

