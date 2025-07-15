Фермер рассказал, когда лучше покупать арбузы в России Фермер Лесничин: покупая арбузы в несезон, нужно смотреть на производителя

Покупать арбузы можно в любое время года, рассказал NEWS.ru председатель Ассоциации «Народный фермер Астраханской области» Степан Лесничин. По его словам, безопасность продукта зависит от производителя. В несезон к этому пункту нужно относиться максимально внимательно, посоветовал фермер. Он добавил, что астраханские арбузы созревают уже в июле.

Можно покупать ранние арбузы в июле. В зависимости от погодных условий, мы получаем арбуз хороший, спелый, где-то числа с 5 июля. В прошлом году это было даже 28 июня, потому что очень жаркая весна была. В этом году это 10 июля, потому что был холодный май, дождливый, — пояснил Лесничин.

Он добавил, что хорошие производители не боятся клеить на товар свой логотип, а в некоторых случаях еще одну наклейку клеит торговая сеть. Кроме того, в магазине предоставят все необходимые документы на арбузы, в отличие от рынков и придорожных торговых точек.

Очень много арбуза идет непонятно откуда, без документов, спросите у них документы, они в лучшем случае покажут копии непонятно чьи, а что там реально лежит, неизвестно, — прокомментировал эксперт.

Он рассказал, что в Оренбургской области арбузы созревают чуть позже астраханских — в августе — что обусловлено климатом региона. В Краснодарском крае в зависимости от погоды могут производить ранние арбузы.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что нельзя допускать, чтобы продавец разрезал арбуз. По ее словам, это связано с риском заражения бактериями из-за грязного ножа.