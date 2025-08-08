Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 10:11

Писателю Быкову грозит заочный арест

Следствие требует заочного ареста Дмитрия Быкова

Дмитрий Быков Дмитрий Быков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Черемушкинский суд Москвы рассмотрит ходатайство о заочном аресте писателя Дмитрия Быкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), пишет ТАСС. Следствие обвиняет его в публичном распространении заведомо ложной информации о ВС РФ.

В суд поступило ходатайство СК об избрании меры пресечения в виде заочного ареста в отношении Быкова, — сказали в суде.

Против него возбуждено уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической ненависти». Максимальная санкция предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

Также против Быкова заведено дело об уклонении от обязанностей иноагента. По словам юриста Ильи Русяева, по двум статьям писателю может грозить до 12 лет тюремного заключения. Он отметил, что уголовное преследование развивалось постепенно: от административных штрафов до возбуждения дела и объявления в розыск.

До этого в ходе разговора с пранкерами Быков заявил, что он относится к гибели россиян в результате ударов ВСУ по российским территориям «с пониманием». Это заявление вызвало возмущение у представителя МИД РФ Марии Захаровой, заподозрившей писателя-иноагента в предательстве.

суды
ВС РФ
происшествия
фейки
Дмитрий Быков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украина согласилась на перемирие
Экономист раскрыл, что сможет спасти Россию от рецессии
Ереван озвучил позицию по транспортному коридору в своей Сюникской области
В одном из регионов в школах запретили одежду, скрывающую лицо
Билялетдинов назвал лучшие качества новой звезды РПЛ Ракова
Россиянам назвали точную дату следующего звездного дождя
Творожный кекс — простой рецепт, а результат как из пекарни
Лукашенко исключил один вариант развития событий в конфликте на Украине
Лукашенко готов принять трехсторонние переговоры в Минске
Еще один аэропорт в России временно перестал принимать рейсы
Женщина выиграла в лотерею и полгода судилась за призовые миллионы долларов
Политолог оценил шансы подписания мира между Арменией и Азербайджаном
Ученый раскрыл нюанс появления астероида над Иркутской областью
Вынесли почти 5 млн рублей. Ограбление «Почты России» в Москве: подробности
Отдыхающих эвакуируют с пляжей Сочи из-за угрозы атаки БПЛА
Мэр Сочи Прошунин обратился к жителям с экстренным сообщением
К экс-министру обороны Украины пришли силовики с обыском
ФАС выявила картели по всей стране
Си Цзиньпин и Путин провели телефонный разговор
Россияне преподали урок свистевшим девушкам мигрантам
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Выдерживает -40 ℃, цветет все лето! Чудо-многолетник с шапками цветов
Общество

Выдерживает -40 ℃, цветет все лето! Чудо-многолетник с шапками цветов

Готовим слоеный салат «Слезы свекрови»: удивите всех гостей!
Общество

Готовим слоеный салат «Слезы свекрови»: удивите всех гостей!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.