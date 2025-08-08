Писателю Быкову грозит заочный арест

Черемушкинский суд Москвы рассмотрит ходатайство о заочном аресте писателя Дмитрия Быкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), пишет ТАСС. Следствие обвиняет его в публичном распространении заведомо ложной информации о ВС РФ.

В суд поступило ходатайство СК об избрании меры пресечения в виде заочного ареста в отношении Быкова, — сказали в суде.

Против него возбуждено уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической ненависти». Максимальная санкция предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

Также против Быкова заведено дело об уклонении от обязанностей иноагента. По словам юриста Ильи Русяева, по двум статьям писателю может грозить до 12 лет тюремного заключения. Он отметил, что уголовное преследование развивалось постепенно: от административных штрафов до возбуждения дела и объявления в розыск.

До этого в ходе разговора с пранкерами Быков заявил, что он относится к гибели россиян в результате ударов ВСУ по российским территориям «с пониманием». Это заявление вызвало возмущение у представителя МИД РФ Марии Захаровой, заподозрившей писателя-иноагента в предательстве.