Быков раскрыл отношение к убийству русских: что возмутило Захарову Марию Захарову возмутили слова Дмитрия Быкова об убийстве русских на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Быков

Российские пранкеры Вован и Лексус разыграли писателя Дмитрия Быкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), позвонив ему от имени украинского чиновника и обсудив его отношение к Украине и России. Что сказал поэт об убийствах русских людей, что в его словах возмутило представителя МИД России Марию Захарову?

Как Вован и Лексус разыграли Дмитрия Быкова

Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) позвонили Дмитрию Быкову и представились главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. В своем Telegram-канале Russia Calling они опубликовали часть диалога с писателем.

Они успели обсудить убийство русских украинскими войсками, проблемы россиян, которые уехали в Европу после начала специальной военной операции, возможность возвращения Быкова в РФ и перспективы его выступлений на Украине.

Что сказал Быков об убийстве русских

В ходе диалога псевдо-Ермак спросил Быкова о том, как он воспринимает гибель россиян во время ударов ВСУ по территории России. Поэт заявил, что относится «с пониманием».

«Конечно, когда убивают русских, мне обидно. Но претензий к вам у меня нет, как у меня нет претензий к Израилю насчет Газы. Я надеюсь, вы этот разговор на российское телевидение не отдадите же?» — спросил писатель.

Быков внимательно следит за контрнаступлением ВСУ и «ждет не дождется» момента, когда украинские войска возьмут Мариуполь.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления писателя в своем Telegram-канале.

«Напомню, что именно Дмитрий Быков назвал Федора Михайловича Достоевского „главной бедой XIX века“ и обвинил его в „начале русского фашизма“. Что это? Обыкновенное предательство или душевное нездоровье?» — задалась вопросом Захарова.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Мария Захарова

Как Быков относится к Украине

Пранкеры от лица главы офиса Зеленского предложили Быкову гражданство и трудоустройство на Украине. Тот ответил, что в работе сейчас не нуждается, но на Украину поехать готов «еще до победы» для выступлений и лекций.

«Я в университете, в хорошем университете в Рочестере, но если бы меня позвали преподавать в Одессу или Днепр, я бы очень был рад тоже. Проблем с работой у меня нет, я хотел бы быть полезен Украине каким-то образом», — заверил поэт.

От предложения получить украинское гражданство Дмитрий Быков вежливо уклонился — по его словам, в 2024 году он должен получить гражданство США. На Украине запрещено иметь двойное гражданство.

«Ведь у вас оно может быть только единственным. Я бы за честь счел, но мне надо там работать. А вот если бы меня позвали что-то делать, работать, преподавать, расчищать, я никакой черной работы не побоялся бы. Позовите меня на Украину, я очень хочу к вам. В прошлом году в июле я был, а в этом нет. Позовите, я буду счастлив. Я готов начиная с декабря. Я готов еще до победы. Я очень горд, что могу быть хоть чем-то вам полезен. Если бы у вас издали книжку [биографию Владимира Зеленского], мы бы весь гонорар пустили бы на дроны. Я был бы очень счастлив», — объявил писатель.

«Ермак» предупредил его, что для этого сначала потребуется перевести книгу Быкова на украинский язык. Писатель попросил его подумать о том, чтобы предоставить возможность работать на Украине россиянам, которые уехали в Европу после начала СВО и теперь страдают там без работы.

«Огромное количество русских готовы и хотят работать на Украине: расчищать завалы, отстраивать дома, в больницах дежурить. Если бы их можно было взять хотя бы кого-то, это бы многих спасло, они сидят в Европе без работы», — рассказал Быков.

Вернется ли Быков в Россию

«Ермак» в ходе диалога напомнил, что недавно на Украину приезжал музыкант Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который заявил, что никогда не вернется в Россию, потому что «все адекватные люди уехали, там остался только скот».

«Я точно вернусь, моих студентов там много, я знаю, они все воспринимают адекватно. Но до этого я хотел бы все-таки побывать в Одессе», — ответил Быков.

Чем сейчас занимается Быков

В 2022 году Дмитрий Быков сразу заявил о неприятии специальной военной операции на Украине и вскоре попал в списки иноагентов. В дальнейшем он уехал из России и перебрался в США, а позже в Европу, где нашел работу в Университете Рочестера в Великобритании. В октябре 2023 года в отношении писателя началась следственная проверка — его подозревают в дискредитации ВС РФ.

В Университете Рочестера Быков преподает на отделении современных языков и культур. Там он регулярно выступает с лекциями о России. В своих лекциях он рассказывает о русской литературе, своем «отравлении», а также о российской политике. Так, в своих лекциях Быков сравнил президента РФ Владимира Путина с «падшими ангелами — Люцифером, Прометеем и Мефистофелем», которых якобы ждала Россия в 1990-е годы.

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