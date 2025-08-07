Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 17:49

«Макдональдс» зарегистрировал в России новый товарный знак

«Макдональдс» получил в России права на товарный знак MCMUFFIN

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Роспатент выдал американской корпорации «Макдональдс» права на товарный знак MCMUFFIN. Исключительное право на бренд будет действовать до 2034 года, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сервис проверки контрагентов Rusprofile.

Согласно документам, торговая марка охватывает широкий ассортимент продукции: сэндвичи (включая варианты с мясом, свининой, говядиной, рыбой и птицей), бургеры, гамбургеры и чизбургеры. Известно, что «Макдональдс» подал заявку на регистрацию знака 28 декабря 2024 года.

В мае 2022 года компания окончательно ушла из страны из-за ситуации на Украине. По России закрылось около 850 ресторанов, в том числе и самый первый, который открылся в 1990 году на Большой Бронной в Москве. В мае того же года стало известно, что бизнес «Макдональдса» в России будет продан действующему лицензиату Александру Говору.

До этого стало известно, что российская компания «АвтоВАЗ» зарегистрировала новый товарный знак Lada Yarus. Соответствующая информация появилась в базе данных Федерального института промышленной собственности. Согласно информации в реестре, государственная регистрация торгового знака была завершена 25 июня.

закрытие макдональдс
Роспатент
товарные знаки
продукты
