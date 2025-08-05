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05 августа 2025 в 18:52

Покупатели популярных влажных салфеток массово подхватили опасную болезнь

В Британии 51 человек заразился опасными бактериями из-за влажных салфеток

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Влажные салфетки трех популярных брендов в срочном порядке отзывают с полок британских магазинов из-за заражения покупателей опасными бактериями Burkholderia stabilis, сообщили в Агентстве по безопасности здравоохранения Великобритании. Известно, что инфицированию патогеном подвергся 51 человек, передает Daily Mail.

Этот тип бактерий, как правило, не поражает население в целом, но может заражать людей с ослабленной иммунной системой и муковисцидозом. Он также с большей вероятностью заражает людей, которые используют салфетки при подготовке внутривенных капельниц <…> в домашних условиях, — говорится в сообщении.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Пироговского Университета Минздрава РФ Алексей Ртищев заявил, что заражение новым штаммом вируса SARS-CoV-2 «стратус» переносится как незначительная ОРВИ. При этом патоген может представлять серьезную угрозу для людей с ослабленным иммунитетом. Вирус до сих пор продолжает изменяться, подчеркнул специалист.

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