Покупатели популярных влажных салфеток массово подхватили опасную болезнь

Влажные салфетки трех популярных брендов в срочном порядке отзывают с полок британских магазинов из-за заражения покупателей опасными бактериями Burkholderia stabilis, сообщили в Агентстве по безопасности здравоохранения Великобритании. Известно, что инфицированию патогеном подвергся 51 человек, передает Daily Mail.

Этот тип бактерий, как правило, не поражает население в целом, но может заражать людей с ослабленной иммунной системой и муковисцидозом. Он также с большей вероятностью заражает людей, которые используют салфетки при подготовке внутривенных капельниц <…> в домашних условиях, — говорится в сообщении.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Пироговского Университета Минздрава РФ Алексей Ртищев заявил, что заражение новым штаммом вируса SARS-CoV-2 «стратус» переносится как незначительная ОРВИ. При этом патоген может представлять серьезную угрозу для людей с ослабленным иммунитетом. Вирус до сих пор продолжает изменяться, подчеркнул специалист.