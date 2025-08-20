Переговоры Путина и Трампа на Аляске
20 августа 2025 в 19:30

Нелегальные таксисты-зазывалы рискуют нарваться на штрафы в аэропортах

Минтранс: в Шереметьево оштрафовали семь нелегальных таксистов

Российские правоохранители начали выписывать штрафы нелегальным таксистам в аэропортах, сказано на сайте Минтранса Московской области. По словам главы ведомства Марата Сибатулина, в ходе первичных мероприятий в Шереметьево у терминалов В и С выявили семь таких таксистов.

Выявлено семь таксистов-зазывал в отношении которых составлены протоколы об административных правонарушениях, нарушители вызваны в Управление Министерства для рассмотрения дел и привлечения к административной ответственности, — сообщил министр.

До этого в пресс-службе метрополитена Петербурга сообщили, что необходимость проверки электронных устройств пассажиров связана с повышенными мерами безопасности. Там отметили, что требование включать гаджеты при входе является вынужденной мерой, прописанной в нормативных актах Минтранса для предотвращения возможных террористических угроз.

Ранее гражданин Узбекистана изнасиловал 16-летнюю девочку в Сертолово Ленинградской области. По информации правоохранителей, 26-летний мужчина был водителем такси.

