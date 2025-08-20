Нелегальные таксисты-зазывалы рискуют нарваться на штрафы в аэропортах Минтранс: в Шереметьево оштрафовали семь нелегальных таксистов

Российские правоохранители начали выписывать штрафы нелегальным таксистам в аэропортах, сказано на сайте Минтранса Московской области. По словам главы ведомства Марата Сибатулина, в ходе первичных мероприятий в Шереметьево у терминалов В и С выявили семь таких таксистов.

Выявлено семь таксистов-зазывал в отношении которых составлены протоколы об административных правонарушениях, нарушители вызваны в Управление Министерства для рассмотрения дел и привлечения к административной ответственности, — сообщил министр.

