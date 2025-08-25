Переговоры Путина и Трампа на Аляске
25 августа 2025 в 11:38

Королевская семья Британии: новости 25 августа, тайная дочь Меган Маркл

Меган Маркл Меган Маркл Фото: I-Images/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Супруга принца Гарри Меган Маркл снова оказалась в центре бурных спекуляций, на этот раз из-за слухов о тайной дочери от прежнего брака, пишет RadarOnline. Какие новости королевской семьи Великобритании известны сегодня, 25 августа?

У Маркл есть тайная дочь?

До замужества с Гарри Меган с 2011 по 2013 год состояла в браке с голливудским продюсером Тревором Энгельсоном.

«Однако ходят слухи, что ранее она тайно вышла замуж за бостонского адвоката Джозефа Голдберга-Джулиано и что от этих отношений у нее мог быть ребенок. Некоторые интернет-сыщики предполагают, что племянница Меган, Ноэль Расмуссен, на самом деле ее дочь», — сообщил RadarOnline.

Сама Ноэль неоднократно защищала бывшую актрису сериала «Форс-мажоры».

«Я всегда относилась к ней с уважением — как к старшей сестре, которой у меня никогда не было. Она водила меня по магазинам, выбирая детские книги и одежду», — говорила она в 2018 году.

В Сети также продолжают ходить слухи о предполагаемом предстоящем разводе Гарри и Меган. Они вновь вспыхнули после июльской встречи команды Гарри с секретарем по связям с общественностью короля Карла III, при этом один из инсайдеров назвал разрыв принца с бывшей актрисой условием, поставленным ему на дворцовых переговорах.

Меган Маркл и принц Гарри Меган Маркл и принц Гарри Фото: Rota/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Чарльз потребовал этого как главного условия возвращения Гарри в королевскую семью», — сказал источник.

Кто пытался убить принца Эндрю?

По информации историка Эндрю Лоуни, принц Эндрю чудом избежал по меньшей мере двух покушений: одного — со стороны аргентинской военной хунты и другого — со стороны ИРА (Ирландской республиканской армии).

Лоуни утверждает, что после Фолклендской войны 1982 года Аргентина рассматривала возможность отправки спецназа с целью убийства младшего брата короля, когда он отдыхал с актрисой Ку Старк на карибском острове Мюстик.

«Аргентинская хунта активно прорабатывала возможность ликвидации Эндрю после Фолклендских островов. Он был весьма заметным пилотом вертолета во время войны, что сделало его символической целью. Позже, когда он отправился на Мюстик с Ку Старк, источники в разведке сообщили мне, что обсуждалась возможность отправки подводной лодки с силами специального назначения для его ликвидации. Эта идея так и не была реализована, но серьезно рассматривалась», — сообщил биограф.

Принц Эндрю Принц Эндрю Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Второй заговор, пишет он, был связан с планами ИРА по нападению на герцога на поле для гольфа.

«Один из самых вероятных вариантов включал попытку убийства Эндрю на поле для гольфа. Небрежное отношение Эндрю к собственной безопасности делало его уязвимым. Это лишь две из множества угроз, с которыми он сталкивался в своей жизни», — заявил Лоуни.

