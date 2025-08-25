Переговоры Путина и Трампа на Аляске
25 августа 2025 в 11:45

В одном из российских регионов могут полностью запретить вейпы

В Башкирии рассмотрят вопрос запрета на продажу вейпов и электронных сигарет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Курултае (парламенте) Башкирии рассмотрят вопрос запрета на продажу вейпов и электронных сигарет в регионе, сообщил председатель законодательного органа республики Константин Толкачев. По его словам, которые приводит Telegram-канал Курултая, у Башкирии есть опыт регулирования оборота никотинсодержащей продукции.

Рассматривается инициатива о передаче регионам полномочий по полному запрету продажи электронных сигарет. В случае ее принятия мы обязательно рассмотрим возможность полного запрета на территории Башкортостана, — сказал Толкачев.

Ранее президент России Владимир Путин одобрил инициативу о предоставлении регионам полномочий по полному запрету электронных сигарет. Соответствующее предложение внес губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время встречи с главой государства в Сарове.

Глава региона обратил внимание на тревожную тенденцию распространения электронных сигарет среди несовершеннолетних. Он подчеркнул готовность Нижегородской области стать пилотным регионом для реализации полного запрета на оборот вейпов, включая розничную и оптовую торговлю.

