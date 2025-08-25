Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 11:43

Родственница пропавшего в Турции пловца раскрыла детали его поиска

Жена пропавшего российского пловца прилетит в Турцию для поисков мужа

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

В Турции ведутся поиски пропавшего во время заплыва в Босфоре Николая Свечникова, сообщила NEWS.ru его родственница Алена. По ее словам, генконсульство РФ в Турции закрыто до вторника, но оказывает содействие. Девушка рассказала, что жена пропавшего пловца сегодня прилетит в Турцию.

Генконсульство РФ в Турции закрыто до вторника, но обещали помочь сегодня. Жена прилетает сегодня в 13:00, сразу поедем в консульство, — рассказала Алена.

Девушка не исключила, что родственники пловца обратятся в полицию. По ее словам, турецкие правоохранительные органы могут принять заявление лишь спустя 24 часа после того, как человек пропал.

Ранее Свечников пропал без вести во время заплыва «Босфор-2025». Журналист Дмитрий Егоров уточнил, что стартовал мужчина в числе первых, однако затем его потеряли из виду. Егоров добавил, что в 6,5-километровом заплыве принимали участие 3000 человек. Трое подопечных Свечникова финишировали, но сам тренер в конце заплыва замечен не был. Также он не забрал свои вещи из камеры хранения.

плавание
Турция
пловцы
поиски людей
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Минобороны привели детали работы ПВО России за сутки
Врач Мясников назвал причину, по которой многие люди не доживут до старости
ВС России освободили еще один населенный пункт в Днепропетровской области
Поезд на скорости протаранил грузовик в Забайкалье
В Германии назвали причины разрушения государства всеобщего благосостояния
В российском городе ограничат участие школьников в линейках 1 сентября
Украинский тренер умер в реанимации после задержания ТЦК
Спасатели не смогли отправить дрон к российской альпинистке на пике Победы
Российского физика-ядерщика Ожаровского не выпускают из Монголии
Три журналиста погибли при атаке Израиля на сектор Газа
Юные петербуржцы увидели приземление воздушного шара во дворе дома
На Чукотке раздался взрыв
Появились подробности по делу об убийстве командира и участника СВО Селина
Россиян предостерегли от покупки дешевых квартир
«Не отличалась чистоплотностью»: генерал возмутился фейками Украины о ВС РФ
Молодая девушка стала жертвой изнасилования в лесу
Суд арестовал двух россиян за похищение и пытки семиклассника
В российском регионе мужчина сжег сожительницу после ссоры
Обещавшие спасти российскую альпинистку итальянцы улетели домой
Центральный детский магазин в Москве возобновил работу после взрыва
Дальше
Самое популярное
Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского
Общество

Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа
Общество

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.