Родственница пропавшего в Турции пловца раскрыла детали его поиска Жена пропавшего российского пловца прилетит в Турцию для поисков мужа

В Турции ведутся поиски пропавшего во время заплыва в Босфоре Николая Свечникова, сообщила NEWS.ru его родственница Алена. По ее словам, генконсульство РФ в Турции закрыто до вторника, но оказывает содействие. Девушка рассказала, что жена пропавшего пловца сегодня прилетит в Турцию.

Генконсульство РФ в Турции закрыто до вторника, но обещали помочь сегодня. Жена прилетает сегодня в 13:00, сразу поедем в консульство, — рассказала Алена.

Девушка не исключила, что родственники пловца обратятся в полицию. По ее словам, турецкие правоохранительные органы могут принять заявление лишь спустя 24 часа после того, как человек пропал.

Ранее Свечников пропал без вести во время заплыва «Босфор-2025». Журналист Дмитрий Егоров уточнил, что стартовал мужчина в числе первых, однако затем его потеряли из виду. Егоров добавил, что в 6,5-километровом заплыве принимали участие 3000 человек. Трое подопечных Свечникова финишировали, но сам тренер в конце заплыва замечен не был. Также он не забрал свои вещи из камеры хранения.