Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 11:38

Пенсионерку изнасиловали на главной площади российского города

В центре Липецка 21-летний мужчина изнасиловал пенсионерку

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Житель Липецка изнасиловал пожилую женщину на площади Победы, сообщили в региональном управлении Следственного комитета. Нападение в центре города произошло в ночь на 21 августа.

Как рассказали в ведомстве, в момент совершения преступления 21-летний местный житель был пьян. С места происшествия он сбежал, а женщина обратилась в полицию. Правоохранительные органы задержали преступника, в настоящее время он находится под стражей. Уголовное дело заведено по статье «Насильственные действия сексуального характера», максимальная санкция по которой предусматривает до шести лет лишения свободы.

Ранее в Липецке на пляже нетрезвый мужчина вел непристойные беседы с двумя девочками. Одна из них записала происходящее на видео, после чего родители обратились в полицию. После задержания мужчина признался в домогательствах, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

До этого в Астрахани суд приговорил местного жителя к 25 годам заключения в колонии строгого режима за насилие над детьми. Его жертвами стали родная дочь, пасынок и падчерица. Преступления происходили с июня 2010 по декабрь 2018 года.

изнасилования
Липецк
происшествия
уголовные дела
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Германии назвали причины разрушения государства всеобщего благосостояния
В российском городе ограничат участие школьников в линейках 1 сентября
Украинский тренер умер в реанимации после задержания ТЦК
Спасатели не смогли отправить дрон к российской альпинистке на пике Победы
Российского физика-ядерщика Ожаровского не выпускают из Монголии
Три журналиста погибли при атаке Израиля на сектор Газа
Юные петербуржцы увидели приземление воздушного шара во дворе дома
На Чукотке раздался взрыв
Появились подробности по делу об убийстве командира и участника СВО Селина
Россиян предостерегли от покупки дешевых квартир
«Не отличалась чистоплотностью»: генерал возмутился фейками Украины о ВС РФ
Молодая девушка стала жертвой изнасилования в лесу
Суд арестовал двух россиян за похищение и пытки семиклассника
В российском регионе мужчина сжег сожительницу после ссоры
Обещавшие спасти российскую альпинистку итальянцы улетели домой
Центральный детский магазин в Москве возобновил работу после взрыва
В одном из российских регионов могут полностью запретить вейпы
В лесу нашли кости неизвестного человека
Родственница пропавшего в Турции пловца раскрыла детали его поиска
Британец-трансгендер выдал себя за девушку и изнасиловал знакомого
Дальше
Самое популярное
Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского
Общество

Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа
Общество

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.