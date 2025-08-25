Пенсионерку изнасиловали на главной площади российского города

Житель Липецка изнасиловал пожилую женщину на площади Победы, сообщили в региональном управлении Следственного комитета. Нападение в центре города произошло в ночь на 21 августа.

Как рассказали в ведомстве, в момент совершения преступления 21-летний местный житель был пьян. С места происшествия он сбежал, а женщина обратилась в полицию. Правоохранительные органы задержали преступника, в настоящее время он находится под стражей. Уголовное дело заведено по статье «Насильственные действия сексуального характера», максимальная санкция по которой предусматривает до шести лет лишения свободы.

Ранее в Липецке на пляже нетрезвый мужчина вел непристойные беседы с двумя девочками. Одна из них записала происходящее на видео, после чего родители обратились в полицию. После задержания мужчина признался в домогательствах, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

До этого в Астрахани суд приговорил местного жителя к 25 годам заключения в колонии строгого режима за насилие над детьми. Его жертвами стали родная дочь, пасынок и падчерица. Преступления происходили с июня 2010 по декабрь 2018 года.