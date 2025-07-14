Производители техники из РФ усиливают позиции в условиях падения импорта

В Екатеринбурге с 6 по 9 июля прошел ИННОПРОМ — главная промышленная выставка России в 2025 году. Площадка объединила основные секторы промышленности. Главный редактор NEWS.ru Ольга Сабурова поговорила о рынке российской промышленности с руководителем аппарата Ямало-Ненецкого регионального отделения Союза машиностроителей России Саввой Бобылёвым и заместителем генерального директора ООО «Нацпромлизинг», госкорпорации «Ростех» и председателем Ханты-Мансийского регионального отделения Союза машиностроителей России, директором управления ООО «Нацпромлизинг» Андреем Берёзиным.

— Еще пару лет назад эксперты утверждали, что в России практически отсутствуют высокие технологии и существуют серьезные трудности с созданием собственных разработок. Какова ситуация сейчас? Какую роль в этом процессе играет Союз машиностроителей?

Савва Бобылёв:

— Действительно, определенный исторический период, особенно после 90-х годов, был для российской промышленности крайне сложным. Мы потеряли значительную часть своей производственной базы, во многом ориентировались на западные стандарты, что ударило по нашему технологическому развитию.

Сегодня мы, как представители Союза машиностроителей России, видим, что промышленное производство постепенно возвращается в страну. Одна из наших ключевых задач — это восстановление и развитие производственной культуры. Если посмотреть на нашу историю, после Гражданской войны страна оказалась в аналогичной, а возможно, даже в более тяжелой ситуации. Тогда приходилось заимствовать технологии, создавать свое с нуля.

Но технологии — это лишь часть дела. Главное — это люди. Именно человеческий капитал должен стать основой технологического прорыва. Поэтому мы создаем платформу для взаимодействия, поддерживаем производственные ценности, продвигаем инженерные профессии. Это наш приоритет.

Стенд государственной корпорации «Ростех» на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Перед нами стоят стратегические задачи, обозначенные руководством страны и президентом РФ. Мы стремимся транслировать эти цели на региональный уровень. Я представляю Ямало-Ненецкое и Ханты-Мансийское региональные отделения союза. Здесь реализуются национальные проекты в сфере технологического лидерства, нацеленные не просто на импортозамещение, а на опережение существующих мировых стандартов.

Чтобы этого добиться, необходимо возрождать производственную культуру и закладывать долгосрочную стратегию. Мы не должны мыслить сиюминутно — важно смотреть вперед. А это требует преемственности поколений, передачи ценностей, идей и задач.

Когда-то Россия стремилась получить выход к морю и добилась этого за 30 лет. Сегодня нашей целью являются технологии. Возможно, времени у нас меньше, но мы уверены, что цели достигнем.

— Могли бы вы конкретизировать задачи, которые стоят перед Союзом машиностроителей именно в вашем регионе?

Савва Бобылёв:

— Мы выделяем два ключевых направления: поддержка промышленности и развитие человеческого капитала.

Что касается промышленности, то в фокусе — реализация национальных проектов технологического лидерства. ХМАО — Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ — это нефтегазовые регионы. Наша задача — выстроить эффективное взаимодействие между заказчиками высокотехнологичной продукции и производителями, экспертными организациями и государством. Мы стремимся обеспечить сопряжение интересов всех участников процесса с мерами государственной поддержки.

Вторая важнейшая задача — развитие человеческого потенциала. Будущих лидеров машиностроения нужно начинать готовить со школьной скамьи. У нас есть целый ряд эффективных инструментов. Например, Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда», которая ориентирует школьников на технические и естественно-научные специальности. Помимо традиционных дисциплин — математики, физики, химии, есть проектные направления: биология, нефтехимия, судостроение, авиастроение. Это позволяет учащимся выбрать свой путь и получить дополнительные баллы при поступлении в вузы, продолжая развиваться в выбранной сфере.

Школьники в химической лаборатории завода во время экскурсии на ПАО «Кокс» в рамках всероссийской акции «Неделя без турникетов» Фото: Максим Киселев/ТАСС

Также мы проводим всероссийскую акцию «Неделя без турникетов», в рамках которой школьники и студенты посещают современные производственные предприятия — участники нашего регионального отделения. Это дает им реальное представление о том, как сегодня устроено современное производство.

Мы активно реализуем патриотические проекты, такие как «Дарим знания» и «Союзмаш», направленные на популяризацию территориального устройства России и формирование чувства патриотизма. Поддерживаем детский спорт — это важная часть воспитания духа и стремления к победе.

Наконец мы уделяем большое внимание профориентации. Наша цель — выявлять талантливых ребят, склонных к инженерным дисциплинам, и интегрировать их в систему подготовки кадров для реального сектора. Мы выступаем связующим звеном между промышленными предприятиями, образовательными учреждениями и молодыми специалистами.

— В Югре и Ямало-Ненецком автономном округе реализуются масштабные промышленные и инфраструктурные проекты. Насколько важна сегодня для их успешной реализации адресная поддержка? Могли бы вы начать с ЯНАО?

Савва Бобылёв:

— Если говорить откровенно, Ямало-Ненецкий автономный округ — это регион, где машиностроение не является приоритетной отраслью. Основной фокус здесь — добыча нефти и газа. Тем не менее мы стремимся развивать локализацию оборудования на территории региона.

Мы выстраиваем взаимодействие с предприятиями, входящими в контур Союза машиностроителей России, которые обладают ресурсами и компетенциями для размещения производств. Это позволяет создавать оборудование прямо в регионе и использовать его нефтесервисными компаниями на месте, без необходимости закупок извне.

Сейчас реализуется немало проектов. Например, компания ДК готовит к выпуску турбинные двигатели, востребованные в нефтегазовой отрасли. Мы также инициировали масштабный аудит производственных предприятий ЯНАО, ХМАО и Тюменской области. Цель — оценить их компетенции: не только то, что они производят сейчас, но и то, на что потенциально способны. Это необходимо для включения предприятий в реализацию утвержденных дорожных карт по импортозамещению нефтегазового оборудования. Мы помогаем определить, где нужно усилить компетенции, чтобы стать полноценными участниками технологической трансформации отрасли.

Прототип газотурбинного двигателя ГТЭ-6У производства Уральского турбинного завода на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Андрей Берёзин:

— Как председатель Ханты-Мансийского регионального отделения Союза машиностроителей России хочу отметить: вы абсолютно правы — каждому проекту требуется индивидуальный подход. Универсальные шаблоны здесь не работают. Каждый инвестиционный проект уникален, и наша задача — подбирать персонализированные решения с учетом его особенностей.

— С какими проблемами сталкиваются предприятия, с которыми вы работаете? Смогли ли они полностью адаптироваться к санкционным условиям и обеспечить технологический суверенитет? Или остаются пробелы?

Савва Бобылёв:

— Главная проблема, с которой сталкиваются большинство предприятий, — это доступ к финансированию. Высокая ключевая ставка делает кредиты крайне дорогими, что негативно сказывается на производственном развитии. Этот вопрос находится в фокусе Союза машиностроителей — он регулярно поднимается на профильных заседаниях, где обсуждаются возможные механизмы влияния и обращения к соответствующим инстанциям.

Кроме того, многие предприятия нуждаются в переосмыслении своих стратегий. Недостаточно производить то, что востребовано здесь и сейчас. Необходимо смотреть вперед, определять точки роста, формировать долгосрочные цели. Мы, как союз, играем роль связующего звена между предприятиями и государственными задачами — помогаем определить, что производить, для кого и в каких рамках.

Андрей Берёзин:

— Добавлю, что проблема финансирования осложняется еще и задержками в оплатах со стороны крупных нефтегазовых компаний. Это особенно критично для нефтесервисных предприятий, которые мы активно поддерживаем. Эти компании не только оказывают услуги, но и сами создают сложные технические решения — от компонентов до целых комплексов ГРП. По сути, они являются частью машиностроительного сектора.

Мы взаимодействуем с правительством региона для сокращения кассовых разрывов, поскольку задержки платежей мешают росту этих предприятий. При этом именно они обеспечивают импортозамещение в условиях ухода иностранных компаний. И делают это не просто за счет копирования технологий — в ряде случаев они уже превзошли иностранные аналоги по качеству и эффективности.

Важно также отметить необходимость воспитания нового поколения инженеров — «инженеров будущего». У нас даже проводится одноименный форум, последний прошел в Тульской области. В нем участвуют молодые специалисты, которые несут новую производственную культуру и стремятся не просто соответствовать мировым стандартам, а превосходить их.

— Замечательно. Очевидно, что у отрасли есть серьезные перспективы. Расскажите, пожалуйста, какие новинки и проекты члены Союза машиностроителей представили в этом году на выставке ИННОПРОМ?

Челябинская область. Миасс. В цехе надстроек автомобильного завода «Урал» Фото: Донат Сорокин/ТАСС Челябинская область. Миасс. В цехе надстроек автомобильного завода «Урал» Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Андрей Берёзин:

— На стенде Ханты-Мансийского автономного округа — Югры представлены сразу несколько участников Союза машиностроителей. Например, Югорский машиностроительный завод, который выпускает более 50 наименований продукции для топливно-энергетического комплекса — современной, высокотехнологичной и ориентированной на текущие вызовы.

Особое внимание привлекает предприятие под руководством индивидуального предпринимателя Алексея Клинкевича. Он выпускает уникальные вездеходы, не имеющие аналогов в России и, возможно, в мире. Эти машины могут преодолевать сложнейшие условия, передвигаться по воде, перевозить грузы, буровые установки и даже служить для лесозаготовки, например форвардеры для погрузки леса.

Кроме того, вырисовывается интересное партнерство с миасским заводом «Урал» по совместному производству вездеходной техники для арктических территорий. Это особенно актуально в контексте развития Севморпути и освоения Заполярья.

Есть и другие уникальные предприятия. Например, геолого-технологическая компания из Нижневартовска разработала мобильный комплекс для ремонта и обслуживания скважин, аналогов которому нет в мире. Это действительно инновационная разработка, и мы гордимся тем, что она создана в нашем регионе.

— Большой ли интерес проявляется к этой продукции?

Андрей Берёзин:

— Безусловно. Проблемы, с которыми сталкиваются предприятия, схожи: дефицит квалифицированных кадров, сложности с финансированием. Решать их необходимо индивидуально. Мы выступаем за гибкий адресный подход, в том числе с привлечением инструментов государственной поддержки, например, таких, как Фонд развития промышленности, который предоставляет льготные инвестиционные кредиты. Это один из немногих реально работающих механизмов, позволяющих поддерживать промышленность и обеспечивать технологический суверенитет нефтегазовой отрасли.

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