Последствия страшного столкновения автобуса и поезда попали в кадр Появились кадры с места столкновения поезда и автобуса в Ленинградской области

Telegram-канал «112» опубликовал кадры с места ДТП на железнодорожном переезде в Ленинградской области, где столкнулись грузовой состав и туристический автобус. Последний следовал по маршруту Кемь — Ярославль с 37 пассажирами. По предварительным данным, в результате аварии погиб один человек, более 10 получили травмы различной степени тяжести.

Инцидент случился на участке железной дороги между станциями Лодейное Поле и Олонец. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, которые ликвидируют последствия столкновения и оказывают помощь пострадавшим.

Ранее пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры сообщила в своем Telegram-канале о сходе с рельсов восьми вагонов товарного поезда в Челябинске. По данным ведомства, в результате происшествия никто не пострадал, а движение других поездов на участке не было нарушено.

Вечером 27 июля в Германии произошла серьезная авария с участием пассажирского поезда. Инцидент случился недалеко от города Ридлинген. В поезде находилось около 100 человек. В результате схода состава пострадали примерно 50 человек, из них около 25 получили тяжелые травмы. Погибли три человека.