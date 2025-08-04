Число пострадавших в смертельном ДТП с автобусом и поездом увеличилось

Число пострадавших в смертельном ДТП с автобусом и поездом увеличилось Число пострадавших в ДТП с автобусом и поездом в Ленобласти увеличилось до 16

Число пострадавших при столкновении туристического автобуса и товарного поезда на переезде в Лодейнопольском районе Ленинградской области возросло до 16 человек, передает пресс-служба администрации региона со ссылкой на комитет по здравоохранению Ленобласти. Семеро из них находятся в тяжелом состоянии.

В результате столкновения автобуса с грузовым составом на переезде в Лодейнопольском районе один человек погиб, 16 пассажиров пострадали, — сказано в сообщении.

Бригады скорой помощи транспортируют пострадавших в Лодейнопольскую и Волховскую больницы. Вертолеты санавиации задействованы в доставке пострадавших в областное клиническое медучреждение.

Ранее пресс-служба Октябрьской железной дороги сообщала, что один человек погиб, 11 пострадали в результате столкновения туристического автобуса и грузового поезда. Трагический инцидент произошел на регулируемом переезде станции Инема. По предварительным данным, машинист поезда применил экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным, и аварии избежать не удалось.