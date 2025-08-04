Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 августа 2025 в 08:51

Число пострадавших в смертельном ДТП с автобусом и поездом увеличилось

Число пострадавших в ДТП с автобусом и поездом в Ленобласти увеличилось до 16

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число пострадавших при столкновении туристического автобуса и товарного поезда на переезде в Лодейнопольском районе Ленинградской области возросло до 16 человек, передает пресс-служба администрации региона со ссылкой на комитет по здравоохранению Ленобласти. Семеро из них находятся в тяжелом состоянии.

В результате столкновения автобуса с грузовым составом на переезде в Лодейнопольском районе один человек погиб, 16 пассажиров пострадали, — сказано в сообщении.

Бригады скорой помощи транспортируют пострадавших в Лодейнопольскую и Волховскую больницы. Вертолеты санавиации задействованы в доставке пострадавших в областное клиническое медучреждение.

Ранее пресс-служба Октябрьской железной дороги сообщала, что один человек погиб, 11 пострадали в результате столкновения туристического автобуса и грузового поезда. Трагический инцидент произошел на регулируемом переезде станции Инема. По предварительным данным, машинист поезда применил экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным, и аварии избежать не удалось.

автобусы
поезда
Ленобласть
ДТП
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США предрекли экономические риски из-за инвестирования в ИИ
Подполье узнало о ракетном ударе по складу горюче-смазочных материалов
«Поставляют оружие наркокартелям»: раскрыта связь ВСУ с колумбийской мафией
Отдых в Турции, дом за $4 млн: как Овечкин тратит миллионы от НХЛ
Россия ответила на заявление посла Германии о южных Курилах
ХАМАС заявил о готовности освободить всех заложников из сектора Газа
Нидерландские футболисты требуют миллиарды евро от ФИФА
Трампа позвали спасти Израиль от самого себя
Диетолог назвал специю, которая заменит соль при болезнях сердца
«Запрещенная тема»: друг Антонова раскрыл правду о его детях
К процессу по теракту в «Крокусе» может присоединиться еще одна сторона
Минюст признал «Фонд имени Розы Люксембург» нежелательной организацией
Армия дезертиров: из ВСУ сбежал 1 млн бойцов — Зеленский бьется в истерике
Военэксперт раскрыл, как ВС РФ на недели парализуют украинские аэродромы
Звезда REFLEX похвасталась новым вертолетом за 60 млн рублей
Бефстроганов: говядина по-русски по старинному царскому рецепту
Страх полетов создал транспортный апокалипсис на юге России
Юрист раскрыла, в каком случае можно не платить за стрижку в салоне
Военэксперт ответил, когда ВСУ могут вновь попытаться вторгнуться в Россию
Кому положены выплаты на ребенка к 1 сентября 2025 года, какая сумма
Дальше
Самое популярное
Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы
Регионы

Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал
Общество

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше
Россия

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.