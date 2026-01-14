Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 10:24

Появились новые подробности о готовившей теракт в Петербурге россиянке

ФСБ: готовившая теракт в Петербурге россиянка созналась

Фото: ЦОС ФСБ РФ
Россиянка, готовившая теракт в Петербурге, призналась, сообщает ФСБ. На видео, представленном ТАСС Центром общественных связей (ЦОС) ведомства, она рассказала, как ее завербовал сотрудник СБУ.

В период проживания в 2023 году в Киевской области на меня вышел сотрудник СБУ по имени Олег с предложением оказывать помощь в виде проведения разведки в отношении военнослужащих ВС РФ. Меня обучили методам наблюдения, закладки, изъятия схронов, а также стрельбе из пистолета, — рассказала задержанная.

Она уточнила, что в течение нескольких месяцев вела наблюдение за местами проживания и автомобилями военнослужащих в Московском и Ленинградском регионах, а также сообщила, что приехала в Россию для физического устранения одного из военнослужащих с помощью изъятого из схрона самодельного взрывного устройства.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ России предотвратили покушение на работника одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Санкт-Петербурге. По подозрению в подготовке теракт задержана гражданка России 1966 года рождения.

До этого в Челябинской области сотрудники управления ФСБ задержали местного жителя по подозрению в незаконном хранении взрывчатых веществ. У мужчины изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Уголовное дело будет возбуждено сначала по статье о незаконном хранении взрывчатки, а затем переквалифицировано как покушение на теракт. На данный момент мужчина арестован на два месяца.

