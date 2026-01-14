Огонь охватил 1,8 тыс. «квадратов» на складе с пиломатериалами В Новосибирской области пожар вспыхнул на складе с пиломатериалами

Возгорание произошло на складе с пиломатериалами в Новосибирской области, сообщили управлении МЧС России по региону. По данным ведомства, огонь охватил площадь в 1,8 тыс. квадратных метров. При этом спасателям уже удалось локализовать пламя.

Крупный пожар произошел <...> в Новосибирском районе. Оперативно на место прибыли пожарно-спасательные подразделения. Пожар локализован на площади 1800 квадратных метров <...> Ликвидация горения продолжается. Информация о пострадавших не поступала, — говорится в заявлении.

Уточняется, что тушение огня осложняется наличием на складе горючих материалов. Всего на месте пожара работают 37 человек, также привлечено 10 единиц техники.

Ранее в западной части Ростова-на-Дону загорелся один из промышленных объектов после атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Как уточнил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, возгорание также зафиксировано в квартирах многоэтажных домов. В Сети также появились кадры пожара, снятые очевидцами.