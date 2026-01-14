Атака США на Венесуэлу
В Испании назвали условие для снятия санкций ЕС с властей Венесуэлы

МИД Испании: санкции с Каракаса снимут при принятии там выгодных для ЕС решений

Хосе Мануэль Альбарес Хосе Мануэль Альбарес Фото: Marta FernANdez Jara/Keystone Press Agency/Global Look Press
Евросоюз снимет санкции с властей Венесуэлы при принятии там решений, выгодных для ЕС, заявил газете El Pais глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес. Он напомнил о масштабном освобождении заключенных в латиноамериканской республике, назвав это позитивным шагом.

Если будут предприняты шаги в направлении, желательном для Евросоюза, то логично, что эти санкции будут постепенно сниматься, — сказал Альбарес.

Ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон рассматривает возможность полной отмены санкций в отношении нефтяного сектора Венесуэлы. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты готовы действовать оперативно для стабилизации поставок топлива. Бессент отметил, что Минфин ищет механизмы для возвращения средств в страну для обеспечения работы госслужб и безопасности.

До этого правительство Венесуэлы объявило о незамедлительном освобождении значительного числа заключенных — граждан страны и иностранцев. Решение было принято в рамках усилий по укреплению национального единства и мирного сосуществования в республике.

