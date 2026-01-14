Медик назвал вероятную причину трагедии в новокузнецком роддоме

Вероятной причиной трагедии в роддоме в Новокузнецке, где с начала года умерли девять младенцев, стала бактериальная инфекция, высказал мнение в разговоре с РИА Новости завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского госуниверситета академик РАН Сергей Нетесов. По его оценкам, первые случаи заболевания в медучреждении произошли около двух недель назад.

Случаи, судя по всему, произошли в течение последних двух недель, — сказал он.

По мнению Нетесова, факторов, которые привели к трагедии, могло быть несколько, но главной причиной, вероятнее всего, стала бактериальная инфекция. Эксперт также обратил внимание, что в числе погибших оказались недоношенные младенцы и дети с иммунодефицитом. Установить полную картину произошедшего поможет эпидемиологическое расследование, подчеркнул он.

Ранее правоохранители задержали главврача и исполняющего обязанности завотделением реанимации Новокузнецкой больницы № 1 в рамках уголовного дела о гибели младенцев. Мужчин подозревают в совершении преступлений, предусмотренных статьями о халатности и причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.